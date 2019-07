Giornalista sta leggendo in diretta una notizia di un incidente automobilistico | capisce

Savoini - l'ex direttrice della Padania : 'Giornalista brillante e appassionato di nazismo' : Negli ultimi giorni si sta parlando molto dello scandalo che riguarda i presunti fondi russi destinati alla Lega Nord. L'uomo al centro del presunto scandalo, nato a seguito di un'inchiesta di 'Buzzfeed News', è l'ex portavoce di Salvini e fondatore dell'associazione culturale 'Lombardia-Russia' Gianluca Savoini. Andando maggiormente nei particolari, Savoini è anche noto per essere un giornalista professionista che ha scritto in diverse testate, ...

Mafia - il ritorno degli scappati : nelle intercettazioni telefoniche le minacce al Giornalista Salvo Palazzolo : “A chi li abbiamo mai appesi i nostri morti? In quale balcone?”. Così il 23 maggio dello scorso anno una delle eredi degli Inzerillo commentava l’assenza delle “lenzuola della legalità” nel quartiere Uditore. La notizia era balzata sui telegiornali. “Ora dimmi tu, vedi, sbagliamo noi che non ci difendiamo”, diceva Giuseppina Spatola, nipote di Totuccio Inzerillo (ucciso nella guerra di Mafia degli anni ...

Mafia : clan Inzerillo contro Giornalista - 'gli avrei dato due colpi di mazzuolo...' : Palermo, 17 lug. (AdnKronos) - “E certo… non per cosa… però certo due colpi di mazzuolo gli avrei dato! … Due colpi di legno glieli avrei dato! Tanto che mi può fare? Che ci possono fare? … Due colpi di legno! Ma per l’azione! Non è perché siete venuti, avete fatto … ma tu casomai … e scrive per la

Nello Trocchia - terzo furto nella casa del Giornalista. Morra : “Necessaria maggiore attenzione per la sua incolumità” : Nello Trocchia, giornalista di Piazza Pulita che da anni collabora anche con Il Fatto Quotidiano, è sotto vigilanza attiva per le sue inchieste su mafie, malaffare, intrecci tra politica, criminalità organizzata e gruppi eversori. Eppure per la terza volta, ha subito un furto nella sua abitazione in provincia di Napoli: gli è stato sottratto il computer con informazioni sensibili sui suoi lavori giornalistici. “Sento l’urgenza di richiedere ...

Lutto per il Giornalista Alessando Bonan : la mamma muore investita da un Suv : La tragedia è avvenuta domenica a Forte dei Marmi: per la donna, 86enne, non c'è stato nulla da fare. Bonan posta una foto...

La procura chiede 3 ergastoli per l'omicidio della Giornalista maltese Daphne Caruana Galizia : La procura generale maltese ha formalizzato le accuse e chiesto condanne all’ergastolo per i tre presunti autori materiali dell’ omicidio di Daphne Caruana Galizia, la giornalista maltese uccisa con un’autobomba il 16 ottobre 2017. Restano sconosciuti i mandanti. Le accuse contro i fratelli Alfred e George Degiorgio e Vincent Muscat - arrestati alla fine del 2017 - sono state ufficializzate dal ministero ...

A che punto sono le indagini sull’omicidio della Giornalista Daphne Caruana Galizia : A Malta sono state formalmente incriminate tre persone per omicidio volontario, ma dopo 22 mesi ci sono ancora dubbi sulle indagini

Ivan Zazzaroni - da quando prese sotto braccio Mihajlovic e lo portò a prendersi la sua prima panchina a oggi : ritratto del Giornalista pop : Per dire quanto siano legati, undici anni fa andò così: Ivan Zazzaroni prese sottobraccio Sinisa Mihajlovic, lo accompagnò personalmente nella sede milanese del Bologna calcio e lo presentò all’allora presidente, che era in cerca di un nuovo allenatore. “In trent’anni di calcio, Sinisa è la persona migliore che abbia incontrato”. Dopo qualche ora passata ad annusarsi, Sinisa se ne uscì con la prima panchina della sua vita. Zazzaroni, che ...

Malta - chiesti tre ergastoli per l’omicidio della Giornalista Daphne Caruana Galizia : Alfred Degiorgio, George Degiorgio e Vincent Muscat, arrestati nel dicembre 2017 circa due mesi dopo l’omicidio di Daphne Caruana Galizia, sono accusati di avere fabbricato, installato e fatto detonare l'ordigno che ha ucciso la giornalista a Malta. La Procura generale ha formalizzato le accuse e chiesto condanne all'ergastolo per i tre presunti autori del delitto.Continua a leggere

Daphne Caruana Galizia - procura chiede 3 ergastoli per l’omicidio della Giornalista : La procura generale maltese ha formalizzato le accuse e chiesto condanne all’ergastolo per le tre persone ritenute gli autori materiali dell’omicidio di Daphne Caruana Galizia, la giornalista maltese uccisa con un’autobomba il 16 ottobre 2017. I tre vennero arrestati un paio di mesi dopo. Restano sconosciuti i mandanti. Il governo maltese, contestato e considerato complice dalla famiglia, ha espresso soddisfazione con una nota in cui sottolinea: ...

Travolta da un Suv a Forte dei Marmi - muore la mamma del Giornalista sportivo Bonan : incidente stradale Raffaello Binelli ?Url redirect: https://larno.ilgiornale.it/2019/07/16/Travolta-da-un-suv-muore-la-mamma-del-giornalista-alessandro-Bonan/Travolta da Suv al ForteMorta mamma di Bonan Persone: Alessandro Bonan

Calciomercato Juve - il Giornalista Paganini rivela : 'Possibile scambio Dybala-Romagnoli' : Arrivano notizie molto importanti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime notizie riguardano Paulo Dybala, reduce da una stagione non proprio esaltante a Torino. Massimiliano Allegri, infatti, lo ha spesso fatto giocare in un ruolo non suo, molto lontano dalla porta, perciò l'attaccante argentino è stato spesso protagonista di prestazioni altamente negative. L'attaccante argentino vorrebbe rimanere in bianconero, per ...

Grave lutto per il Giornalista Alessandro Bonan - è morta la madre : travolta da un suv? : Grave lutto nelle ultime ore il il giornalista Sky Alessandro Bonan, è morta la madre e la tragedia è avvenuta a Forte dei Marmi, Giovanna Capecchi Bonan, 86 anni è stata coinvolta in un incidente stradale nel pomeriggio di domenica, secondo quanto riporta ‘La Nazione’ la donna stava attraversando la strada quando, al passaggio di un suv, ha perso l’equlibrio ed è caduta, non è ancora chiaro se l’auto l’abbia ...

Leucemia Mihajlovic - le scuse di Ivan Zazzaroni : “avrei dovuto fare l’amico e non il Giornalista - scelta sbagliata” : Ivan Zazzaroni si è scusato con l’amico Sinisa Mihajlovic per aver ‘tradito la sua fiducia’ in merito alla notizia della Leucemia: il giornalista ha spiegato il suo punto di vista in un editoriale “Ho chiesto riservatezza a tutti voi, volevo essere il primo a dare la notizia. Non tutti mi hanno rispettato e per vendere 100-200 copie di un giornale hanno rovinato un’amicizia di 20 anni. Mi dispiace molto per questo”, con ...