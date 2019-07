Giordano contro Ursula von der Leyen | ' Già atteggiamento sbagliato verso l' Italia'

Parenzo è una furia contro Giordano : "Mi devi chiedere scusa oppure ti querelo - str…" : Pina Francone Volano insulti tra Mario Giordano e David Parenzo, che litigano a La Zanzara sul caso della Sea Watch 3 La Sea Watch 3 fa litigare, e molto, Mario Giordano e David Parenzo. I giornalisti se le sono dette di santa ragione durante l'ultima puntata de La Zanzara, su Radio 24. I due colleghi hanno visioni politiche opposte e le divergenze vengono fuori del tutto disquisendo del caso della Sea Watch 3, la nave ...

La Zanzara - Mario Giordano contro David Parenzo : "Schifoso marchettaro - raccomandato di mer*a". E lui se ne va (VIDEO) : Violento scontro in diretta a La Zanzara tra David Parenzo, che conduce la trasmissione radiofonica di Radio 24 con Giuseppe Cruciani, e Mario Giordano, ospite in collegamento telefonico. Tutto nasce da una discussione sul caso Sea Watch 3, ben presto trascesa in accuse e offese reciproche.Se per il conduttore di Rete 4 e direttore delle Strategie e dello Sviluppo dell'informazione Mediaset la nave dovrebbe essere bombardata e affondata e la ...

Giordano si scaglia contro Lerner : 'Gente stufa del problema immigrati nelle periferie' : Sulle cronache politiche, negli ultimi giorni, è balzato in prima pagina il nome di Gad Lerner. In particolare il suo ritorno in Rai è stato visto con particolare sospetto da Matteo Salvini che, nel corso di una diretta Facebook, ha manifestato una certa perplessità rispetto al fatto che il cambiamento alla Rai possa passare attraverso nomi già noti e che, almeno nella sua visione, non possono essere certo considerati vicini alla Lega. contro ...

Nilufar e Giordano Mazzocchi di nuovo insieme : l’incontro : Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi di Uomini e Donne si rivedono: l’incontro dopo la rottura Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, a distanza di mesi dalla rottura, si sono rivisti. Quando e dove? Oggi, al matrimonio di Clarissa Marchese e Federico Gregucci. Entrambi, come tanti altri ex protagonisti di Uomini e Donne, sono stati invitati alle […] L'articolo Nilufar e Giordano Mazzocchi di nuovo insieme: l’incontro proviene da ...