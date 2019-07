Giordana Angi | dopo il ritorno ad Amici l’annuncio inaspettato | “Ha preso forma”

Giordana Angi torna ad Amici di Maria De Filippi : “E’ emozionante” : Anticipazioni Amici: Giordana Angi presente ai casting Tra un paio di mesi tornerà in Tv la nuovissima edizione di Amici di Maria De Filippi. Per tale ragione i casting per formare la nuova classe di talenti del talent show più seguito in Italia sono già iniziati da oltre un mese. E oggi ad assistere ai provini c’era anche una persona molto amata dai telespettatori. Chi? Giordana Angi, la quale si è seduta comodamente al fianco dei ...

Amici - l'impensabile ritorno di Giordana Angi in studio da Maria De Filippi : emozione travolgente : Un pazzesco ritorno ad Amici, il talent-show di Maria De Filippi su Canale 5: al centro della vicenda c'è Giordana Angi, la quale prende parte al casting della trasmissione. In questa occasione, però, si trova dall'altra parte del banco, tra chi insomma deve selezionare i nuovi talenti per la prossi

Giordana Angi richiamata per Amici : “‘Mi sembra assurdo” (Foto) : Giordana Angi ad Amici: il ritorno della cantante, una grande emozione Giordana Angi è ritornata ad Amici di Maria De Filippi per prendere parte ai casting: questa volta si trova dall’altra parte del banco, quello di chi seleziona i nuovi giovani talenti. Un’emozione indescrivibile, per la cantante, che vede negli occhi dei potenziali concorrenti la […] L'articolo Giordana Angi richiamata per Amici: “‘Mi sembra ...

Amici - gioia e disastro per Giordana Angi : "Mi spiace - ma da ieri notte...". Salta tutto - la tristezza dei fan : Un momento d'oro per Giordana Angi, ex protagonista di Amici, il talent-show condotto da Maria De Filippi su Canale 5: ha infatti appena ricevuto il suo secondo disco d'oro per l'album e per il singolo Casa. Un successo dopo l'altro, insomma. Successo meritato: le sue interpretazioni sono infatti sp

Giordana Angi sta male : concerto annullato. Lei : “Mi dispiace” : Giordana Angi ha la febbre: l’annuncio che preoccupa i fan Oggi Giordana Angi sarebbe dovuta andare a esibirsi davanti al suo numeroso pubblico a Cagliari. Purtroppo però la popolare cantante di Amici di Maria De Filippi, tramite il suo profilo personale instagram, ha avvisato tutti di essere costretta ad annullare la tappa per motivi di salute. Cosa le è successo? Giordana Angi, sul social fotografico, ha confessato schiettamente: ...

Giordana Angi : fuori ora il video del nuovo singolo “Chiedo di non chiedere” : Scritto dal lei stessa The post Giordana Angi: fuori ora il video del nuovo singolo “Chiedo di non chiedere” appeared first on News Mtv Italia.

Casting Amici 19 : a Roma il 17 luglio con Giordana Angi per la nuova edizione : Proseguono i Casting per la prossima edizione del talent di Canale 5, Amici. Le prossime selezioni si terranno il 17 luglio a Roma e sarà presente, tra gli altri, Giordana Angi, finalista della scorsa edizione. Giordana Angi selezionatrice d'eccezione a Roma Per la realizzazione della nuova edizione del noto talent di Maria De Filippi, sono tuttora in corso i Casting. Le prossime selezioni si svolgeranno il 17 luglio a Roma e sarà presente, tra ...

Amici - Giordana Angi rompe il silenzio : "Stanca ma felice". Cosa bolle in pentola? : Giordana Angi è al lavoro. Non sta più nella pelle e scrive: “Stanca ma tremendamente felice! Il nuovo disco prende forma, i live cominceranno a breve, incontrarvi mi riempie di gioia e il cuore è molto vivo. Sono grata alla vita. Poco poco social ma tanto tanto amore e voglia di vita vera. Vi amo”

Giordana Angi fa un annuncio importante sul suo nuovo album : Giordana Angi sul nuovo album: “Sono felice, il disco sta prendendo forma” Giordana Angi, nonostante il grandissimo successo ottenuto con il suo album intitolato Casa, non sta certo con le mani in mano a godersi questo momento. E infatti la giovane ex concorrente di Amici ha già fatto un annuncio che ha infiammato gli animi dei suoi tantissimi supporter. Di cosa si tratta? Giordana Angi, parlando con questi ultimi su instagram, si è ...

Giordana Angi : “Stanca - poco social ma…” e annuncia una grande novità : Amici news, Giordana confessa di essere stanca ma… Giordana Angi sta trascorrendo un’estate immersa nel lavoro. Gira l’Italia per promuovere il suo album e per incontrare i suoi fan ma, nello stesso momento, sta curando nei minimi dettagli il suo secondo CD. Che sarà sicuramente una bomba. Giordana è stata in grado di raggiungere il […] L'articolo Giordana Angi: “Stanca, poco social ma…” e annuncia una ...

Radionorba Battiti Live a Trani con Benji & Fede - Giordana Angi - Irama e molti altri : Radionorba Battiti Live sarà a Trani il 21 luglio con tanti ospiti, per una serata all'insegna della musica italiana. In piazza a Trani ci saranno Paola Turci, Enrico Nigiotti, Giant Rooks, Mr.Rain e Martina Attili ma anche Cristiano Malgioglio, Jake La Furia, Bianca Atzei e Rocco Hunt. Da Amici di Maria De Filippi, ultima edizione in onda nel 2019, ci sarà la seconda classifica, Giordana Angi. Dalle precedenti edizioni dello stesso ...

Alberto Urso canta insieme a Giordana Angi. Lui : “Che bello…” : Giordana Angi e Alberto Urso hanno duettato insieme: le parole di lui emozionano Che Alberto Urso e Giordana Angi nel periodo in cui hanno partecipato come concorrenti nell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi abbiano molto legato non è certo un mistero probabilmente per nessuno. E questa loro bella amicizia è continuata anche una volta finito il talent show. Ma non è finita qua perchè Giordana Angi e Alberto Urso, in queste ultime ...

Amici - Alberto Urso e la sconvolgente dedica a Giordana Angi : che cosa succede? : Eccoli fianco a fianco, Alberto Urso e Giordana Angi, due tra i più amati protagonisti di Amici, il talent-show di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Il trionfatore dell'ultime edizione e la Angi, infatti, si sono esibiti insieme a Portofino, per la gioia del pubblico. La loro collaborazione cont

Chiedo Di Non Chiedere è il nuovo singolo di Giordana Angi dal disco d’oro Casa (audio e testo) : Il nuovo singolo di Giordana Angi è Chiedo Di Non Chiedere. Il brano arriva dopo Casa, disco di debutto con il quale ha appena conquistato il disco d'oro dopo il secondo posto ad Amici di Maria De Filippi. Il brano è già stato presentato in più di un'occasione nel corso della partecipazione al talent e dal 5 luglio sarà il nuovo singolo estratto dal suo primo album per il quale sta ancora tenendo le date del lungo instore annunciato dopo la ...