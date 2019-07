Gianluca Savoini | al tavolo sovranista Usa-Russia del 2017 con Foa e Valditara | tra i big

Russiagate - Matteo Salvini a cena con Gianluca Savoini la sera prima dell’incontro al Metropol : A riportarlo è un articolo di Fiorenza Sarzanini sul Corriere: la sera prima del famoso incontro con i funzionari russi, Gianluca Savoini avrebbe partecipato ad una cena con il ministro dell'Interno, Matteo Salvini e altre sei persone. Ore prima, il vicepresidente del Consiglio sarebbe andato ad un incontro coperto dalla "massima riservatezza".Continua a leggere

Lega - i servizi segreti italiani monitoravano già i movimenti di Gianluca Savoini e Claudio D'Amico : Emergono nuove indiscrezioni sul caso Russiagate, che vede la Lega indagata per presunti "finanziamenti illeciti da Mosca". Le personalità ora messe alla gogna, ossia Gianluca Savoini e Claudio D'Amico, non erano nuovi ai servizi segreti italiani che li monitoravano da tempo. La conferma - riferisce

Un uomo ha detto all’ANSA di essere la terza persona presente all’incontro con Gianluca Savoini in Russia : Un uomo di nome Francesco Vannucci, 62 anni, di Livorno, ha scritto all’agenzia ANSA dicendo di essere la terza persona di lingua italiana che partecipò all’incontro all’hotel Metropol di Mosca in cui si discusse di finanziamenti illegali alla Lega insieme

Diego Fusaro e la Russia : "Chi è davvero Gianluca Savoini - cosa so su di lui". Informazioni riservate : "Con Gianluca Savoini facemmo una conferenza splendida a Milano sul tema Russia Italia e filosofia. L'ho conosciuto come uomo di cultura che organizzava incontri di filosofia a proposito della Russia". Diego Fusaro ospite di Coffee Break, su La7, parla dei presunti fondi russi alla Lega. E spiega: "

Gianluca Savoini rompe il silenzio : "Perché non ho risposto ai pm di Milano" : Nessuna fuga dai giudici, nessuna paura delle toghe. Gianluca Savoini, ex portavoce di Matteo Salvini e fondatore dell’associazione Lombardia-Russia, indagato dalla procura di Milano per corruzione internazionale, "si è avvalso della facoltà di non rispondere, si tratta di una scelta puramente tecni

Fondi Russi alla Lega - terminato l'interrogatorio a Gianluca Savoini : non ha risposto ai pm : Ha scelto di avvalersi dellafacoltà di non rispondere davanti ai pm di Milano , il leghista presidente dell'associazioneLombardiaRussia indagato per corruzione internazionale.

Gianluca Savoini è stato interrogato dai pm di Milano nell’ambito dell’inchiesta sul caso Lega-Russia : I giornali riferiscono che Gianluca Savoini – collaboratore di Matteo Salvini e presidente dell’associazione Lombardia-Russia – è stato interrogato oggi dalla procura di Milano. Savoini è indagato nell’inchiesta per corruzione internazionale sulla compravendita di petrolio che sarebbe stata negoziata allo

L’intervista che dimostra il legame fra Matteo Salvini e Gianluca Savoini : Ottobre 2014. Matteo Salvini si reca a Mosca accompagnato da una delegazione della Lega Nord per opporsi alle rinnovate sanzioni contro la Russia, imposte in quel periodo per l'annessione della Crimea. Un'intervista pubblicata allora da una rivista russa dimostrerebbe i legami fra Matteo Salvini e Gianluca Savoini, definito nell'occasione dal leader del Carroccio, come il suo "rappresentate ufficiale".Continua a leggere

Matteo Salvini - Gianluca Meranda come Savoini : potrebbe essere indagato per corruzione internazionale : Gianluca Meranda, l'avvocato calabrese che si è autoindicato come partecipante all'incontro del 18 ottobre all'Hotel Metropol di Mosca, potrebbe fare la stessa fine di Gianluca Savoini. Anche il legale è sulla buona strada per essere indagato per corruzione internazionale dalla Procura di Milano. Pr

Gianluca Savoini - a Mosca partecipava agli eventi in qualità di presidente dell'associazione Lombardia-Russa : L'inchiesta di Buzzfeed sui presunti finanziamenti russi alla Lega fa acqua da tutte le parti: Gianluca Savoini non fa parte formalmente "dello staff di Salvini" ma ha sempre partecipato alle iniziative - soprattutto a Mosca - in qualità di presidente dell'associazione Lombardia-Russa. "Savoini non

La presidenza del Consiglio ha diffuso un comunicato per spiegare che Giuseppe Conte non conosce personalmente Gianluca Savoini : La presidenza del Consiglio ha diffuso un comunicato per spiegare che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte non conosce personalmente Gianluca Savoini, il collaboratore del vice presidente del Consiglio Matteo Salvini al centro del caso sui rapporti tra la Lega

Fondi russi alla Lega - Salvini a Mosca nel 2018 e Savoini è in prima fila. La giornalista : “Grazie Gianluca per l’aiuto” : Era il 16 luglio del 2018 e Matteo Salvini era a Mosca. Il video mostra la conferenza stampa alla TASS, l’agenzia di stampa ufficiale russa, con Salvini sul palco mentre Gianluca Savoini è in prima fila ad ascoltare. alla fine dell’intervento del ministro dell’Interno, la giornalista russa prende la parola: “Volevo ringraziare Savoini che è stato di grande aiuto per l’organizzazione di questo ...

Fondi russi alla Lega - i video e le foto di Gianluca Savoini a Mosca con Matteo Salvini : Il deputato del Pd, Filippo Sensi, ha pubblicato su Twitter alcune foto e un video che testimoniano la presenza di Gianluca Savoini a Mosca con Matteo Salvini, all'interno della deLegazione a seguito del ministro. Nel video una giornalista ringrazia proprio Savoini per aver facilitato l'organizzazione della conferenza stampa di Salvini nella capitale russa.Continua a leggere