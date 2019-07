Genova - pesta la moglie e la minaccia con un coltello - preso iraniano : Federico Garau Ha pestato la moglie, arrivando a minacciarla di morte con un coltello in mano, per questo motivo un iraniano clandestino è finito dietro le sbarre del carcere di Genova. L'episodio a cui si fa riferimento è avvenuto durante lo scorso giovedì, intorno alle 16:30, tra le mura di un appartamento del quartiere di San Teodoro. Quando ha compreso cosa le sarebbe capitato, la moglie del 43enne è riuscita a comporre il numero ...

Genova - pesta e tenta di stuprare connazionale : arrestato nigeriano : Federico Garau Lo straniero era pronto a salire su un treno diretto a Levante per far perdere le proprie tracce, ma è stato convinto a tornare indietro da alcune conoscenti. Il 21enne, un clandestino, si trova ora in stato di fermo, in attesa di giudizio È finito in manette nella giornata di ieri a Genova un 21enne nigeriano accusato di tentata violenza sessuale e rapina ai danni di una connazionale sua conoscente. Il fatto si è ...

Genova - pusher pesta agenti durante controllo e li manda in ospedale : Lo straniero, con una lunga lista di precedenti alle spalle, aveva delle dosi di crack, cocaina ed eroina addosso, per cui ha rabbiosamente reagito contro gli agenti per evitare il fermo: in due finiscono al pronto soccorso Federico Garau ? Luoghi: Genova

Genova - si indaga su pestaggio giornalista. Ex pm G8 - non è stata voltata pagina : La Procura di Genova aprirà due inchieste sugli scontri di giovedì tra antifascisti e forze dell'ordine durante il comizio di CasaPound. La prima per il pestaggio da parte della polizia del giornalista di Repubblica, Stefano Origone. Le ipotesi di reato, a carico di ignoti, sono lesioni aggravate dall'uso dell'arma, cioè il manganello e dalla gravità delle lesioni, fra cui la rottura di due dita e una costola. Dell'identificazione del gruppo di ...