Gemma Galgani | la dama sarebbe ancora innamorata di Giorgio Manetti

Uomini e Donne - Tina Cipollari simile a Gemma Galgani grazie all'applicazione FaceApp : Tina Cipollari, l'opinionista insieme a Gianni Sperti del dating show targato Maria De Filippi Uomini e Donne, si sta godendo le meritate vacanze estive in compagnia del suo fidanzato Vincenzo Ferrara, ma senza dimenticare i suoi numerosi follower. Proprio sul suo profilo Instagram, Tina non ha potuto fare a meno di utilizzare l'applicazione molto in voga in questo momento ovvero FaceApp. Tina Cipollari uguale a Gemma Galgani Molti sono stati i ...

Lotteremo con lei e per lei! Gemma Galgani - il messaggio dopo la brutta notizia di questi giorni : Anche se il trono over di Uomini e Donne è andato in vacanza da settimane, i fan di Gemma Galgani possono continuare ad avere aggiornamenti della dama via Instagram. Ed è proprio lì, sul social, che il pubblico di Maria De Filippi ha appreso che presto rivedrà Gemma in tv. Molto prima di settembre, quando tornerà in onda il dating show di Canale 5. La Galgani è infatti ora impegnata nelle riprese di Giortì, il nuovo format Fascino dedicato alle ...

Giulia De Lellis e Gemma Galgani al lavoro per il format 'Giortì' : l'annuncio su Instagram : Non è Temptation Island Vip 2 il programma che segnerà il ritorno sul piccolo schermo di Giulia De Lellis: alcuni giorni fa, infatti, sul web ha iniziato a circolare il gossip sulla presunta partecipazione della romana alla seconda edizione del reality dedicato alle coppie famose. In realtà, da stamattina l'influencer è al lavoro per registrare le puntate di "Giortì", un nuovo format che dovrebbe andare in onda a breve su La 5: la compagna di ...

Uomini e Donne - Gemma Galgani pensa all’amore? “Facciamoci forza” : Gemma Galgani si sfoga e lancia un messaggio dopo Uomini e Donne Protagonista indiscussa delle ultime stagioni del Trono Over di Uomini e Donne, Gemma Galgani continua ad essere seguitissima sui social e ad aggiornare i suoi profili per non lasciare soli i fans durante l’assenza dal piccolo schermo. Nel suo ultimo post su facebook la dama di UeD ha voluto parlare della felicità e, molto probabilmente dell’amore, lanciando un ...

Gemma Galgani Copia lo Stile di Madonna! Ecco le Prove! : Credevate che Gemma Galgani a Uomini e Donne Over avesse un look tutto suo? Eh no invece vi sbagliate di grosso, perchè la dama torinese imita in tutto e per tutto Madonna Ciccone! Guardate con i vostri occhi! Gemma Galgani è, ormai da molti anni, la protagonista indiscussa del Trono Over non solo per i suoi litigi con Tina Cipollari e per le sue relazioni, ma anche per la sua eleganza (apprezzata durante le sfilate) e per il suo carattere ...

Trono Over - Gemma Galgani scrive a Maria De Filippi : “Leggendaria” : Gemma Galgani del Trono Over fa una dedica a Maria De Filippi Maria De Filippi, in queste ultime ore, è stata protagonista di una campagna contro l’abbandono dei cani. Difatti sui social è stata pubblicata una foto in cui è stata mostrata la popolare conduttrice di Uomini e Donne Over in vacanza con il suo amico a quattro zampe. E nella didascalia di questa immagine le persone sono state invitate a evitare di fare gesti vigliacchi. Una ...

Uomini e Donne - accuse a Gemma Galgani : “Mente - ma la sistemo io” : Anche se il trono over di Uomini e Donne è andato in vacanza come la maggior parte dei programmi tv, anche in questi giorni estivi non si fa che parlare dei suoi protagonisti. O ex, come Giorgio Manetti. Il cavaliere storico della trasmissione di Maria De Filippi ed ex fidanzato di Gemma Galgani ha abbandonato da tempo lo studio ma a quanto si mormora sarebbe pronto a tornare. A dirlo è lui stesso attraverso una clip pubblicata sul suo profilo ...

Uomini e Donne - Rocco Fredella : "Sposo Doriana. Gemma Galgani? Mi ha deluso" : La vita di Rocco Fredella, da quando è uscito dagli studi di 'Uomini e Donne', è completamente cambiata. Fuori dal programma di Maria De Filippi, l'ex cavaliere del trono over sembra aver trovato finalmente l'amore accanto alla dolce Doriana. In un'intervista esclusiva al magazine della trasmissione di Canale 5, Rocco ha confessato di voler convolare a giuste nozze con la fidanzata: Ho intenzione di sposare Doriana: ho già avviato le pratiche ...