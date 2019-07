Gazzetta | per la Roma sono troppi 20 milioni per Hysaj e c’è il caso Florenzi

ilnapolista

(Di sabato 20 luglio 2019) La terza scelta Latorna sulla trattativa tra Napoli eper. Scrive il quotidiano che l’albanese “è diventato quasi la terza scelta nel ruolo, visto che davanti Ancelotti gli preferisce Malcuit e Di Lorenzo”. I due cluballa ricerca della formula giusta ma “la società di De Laurentiis chiede 20e laa quella cifre non ci vuole arrivare”. C’è ancheLaaggiunge: L’affare però potrebbe andare in porto presto, perché c’è la volontà di tutte le parti di portarlo a conclusione. Tra l’altro, per prenderelasarebbe disposta a rinunciare anche a, il suo capitano. Il rapporto tra lui e l’ambiente giallorosso da tempo non è più saldo come una volta. E anche gli ultimi mesi hanno creato delle distanze.sta anche riflettendo sul- la sua situazione, ha capito di non essere più considerato ...

