Freelance | c’è speranza per una pensione dignitosa?

(Di sabato 20 luglio 2019) PIPFondoapertoPolizza vita ramo I e IIIPolizza mistaI pensionati in ItaliaA ben guardare la parolaè forse una di quelle più ripetute negli ultimi anni. Complici due riforme, quella tanto criticata – non sempre a ragione – che porta il nome dell’ex ministro Elsa Fornero e quella contenuta nella legge di bilancio del governo Conte, gli italiani continuano a vedere cambiare il modo con cui si calcola la loro. Il sistema contributivo introdotto dalla riforma Fornero ha fatto sì che l’ammontare dellasia determinato dai contributi versati. Per i lavoratori dipendenti questo calcolo permette in genere una. Ma per coloro che nella loro vita sono stati prevalentementequali sono le prospettive? Il numero dei lavoratori autonomi continua a crescere in Italia. Secondo le stime dell’ISTAT nel 2018 erano più di cinque ...

