Francesca De Andrè fa una promessa a Gennaro Lillio dopo il GF

(Di sabato 20 luglio 2019)insieme: lei gli fa unaDela fine della sua storia con Giorgio, ha ritrovato il sorriso grazie a. I due, infatti, sembrano davvero essere felici insieme, riuscendo così a far sognare i rispettivi fan. Ma non è finita qua perchè oggi la ragazza ha mandato una lettera al settimanale Di Più, parlando ovviamente del suo amore per il modello partenopeo. E in questa circostanza ha anche voluto fargli unamolto importante. Cosa ha detto?De, nel periodo in cui è stata nella dimora ‘gieffina’, è stata aggressiva per via della sua situazione sentimentale e familiare, trattando molto male. Motivo per cui oggi a Di Più gli ha voluto promettere: “Non mi comporterò più in quel modo…Stavo male perchè non potevo gestire la mia vita…” Manterrà la parola data? ...

