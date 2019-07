Foto hot rubate dallo smartphone | «Dacci 9mila euro se vuoi riaverle»

Francesca Sofia Novello in topless! La Foto hot della fidanzata di Valentino Rossi diventa virale [GALLERY] : Francesca Sofia Novello in topless ad Ibiza: ‘Chi’ immortala la fidanzata di Valentino Rossi senza costume e il web si scatena La MotoGp si ferma per la pausa estiva e Valentino Rossi si gode la sua meritata vacanza in compagnia della fidanzata Francesca Sofia Novello. Mentre il ‘Dottore’ prova a sgomberare la mente dai pensieri legati alla prima parte di stagione, tutt’altro che positiva, la bellissima ...

Photo Map permette di vedere sulla mappa dove avete scattato le vostre Foto : Photo Map è un'applicazione che mostra sulla mappa di Google le vostre foto nel luogo in cui sono state scattate caricandole dall'archivio locale del dispositivo o dai principali servizi sul cloud. L'app è interessante per chi viaggia e offre la possibilità di visualizzare tutte le informazioni EXIF ??come la posizione GPS, una descrizione e la valutazione delle foto e memorizzarle all'interno del file, in modo che altri programmi possano ...

Inviaci Foto e video hot! Ricattano l’ex fidanzata minorenne del figlio : Un uomo e una donna, marito e moglie, sono finiti agli arresti con l'accusa di aver ricattato l'ex fidanzatina del figlio dopo essere entrati in possesso di foto e video hot inviati tramite smartphone dalla ragazzina. I fatti a Villagrazia di Carini è una frazione di Carini, nella città metropolitana di Palermo. I carabinieri locali hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare, firmata dal gip Annalisa Tesoriere, che ha portato in carcere ...

MotoGp – Francesca Sofia Novello - la vacanza in barca è hot : i post social sexy fanno impazzire i fan [Foto e VIDEO] : Francesca Sofia Novello sexy in barca: la modella italiana, fidanzata di Valentino Rossi, posa in bikini per due scatti mozzafiato Prosegue tra scatti romantici e dediche d’amore la vacanza di Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello. Dopo qualche post social in compagnia della sua dolce metà, la bellissima modella ha deciso di pubblicare foto e video da… capogiro. In barca, con addosso un bikini verde pitonato, Francesca ...

Canon PowerShot G5 e G7 - le Fotocamere compatte per chi non si accontenta : I semi professionisti appassionati di fotografia da agosto potranno valutare due nuove proposte di Canon, che arricchirà la famiglia PowerShot G con i modelli PowerShot G5 X Mark II e PowerShot G7 X Mark III. Indirizzate ai blogger, e a chi ama raccontare le proprie esperienze tramite immagini di alta qualità, le due esordienti cercano la mediazione fra qualità e compattezza. Sono dotate di ampio sensore ed elevata velocità di scatto continuo, ...

Cecilia Rodriguez nuda su Maxim - la sorellina di Belen si prende la doppia copertina LE Foto HOT : È proprio il caso di dirlo. Questa volta è la sorellina minore a prendersi la copertina. Anzi, le copertine. Cecilia Rodriguez nuda in versione modella per Maxim France e Belgium, che...

Belen Rodriguez e la Foto hot! Polemiche sul web : La showgirl argentina ha postato uno scatto bollente realizzato in Spagna, scatenando l'indignazione del web. Un post pubblicato da Belen, contenente una foto della vacanza trascorsa con Stefano, ha diviso l'opinione del popolo del web. Nell'immagine "incriminata", che ha ricevuto tanti like, ma anche tante critiche, la Rodriguez appare avvinghiata al marito, mentre è letteralmente "a cavalcioni", seduta cioè sulle gambe dell'aitante ...

Mertens - la dedica social alla moglie è hot : “mi mancherai! E mi mancheranno anche le tue…” [Foto] : dedica maliziosa di Dries Mertens alla moglie: l’attaccante del Napoli posta una foto della bella Kat, ammettendo che le mancherà… come le mancheranno le sue forme! Le vacanze per i calciatori stanno per terminare. Le stelle della serie hanno già iniziato, chi più chi meno, i propri ritiri di preparazione in vista della nuova stagione di Serie A. Dries Mertens, pronto a tornare in campo con il suo Napoli, ha postato una ...

Foto – Mertens-Kat - altro che lite : la coppia risponde alle malelingue con messaggio hot : Mertens-Kat, altro che lite: la coppia risponde alle malelingue Mertens-Kat, altro che lite: la coppia risponde alle malelingue. Nella giornata di ieri si è diffusa la voce, e la FOTO, di una discussione tra la coppia. Ma a tarda serata è arrivato un messaggio tra i due che smentisce un po’ la questione. Ovvio che l’ immagine ritrae l’ attaccante belga mentre discute con la sua consorte. Ma se poche ore dopo vediamo ...

Mondiale femminile - incidente hot per Rapinoe durante il gala della tv [Foto] : incidente hot in tv per Megan Rapinoe, l’attaccante degli USA protagonista al Mondiale femminile è rimasta con un seno scoperto durante la consegna dei premi Espys per le eccellenze sportive. Al momento di alzarsi dalla poltrona alla calciatrice si è aperta la giacca dello smoking sotto cui non portava nulla, per un momento le telecamere hanno ripresa il seno sinistro di Megan, la regia della Abc ha poi oscurato la scena ma gli ...

Alessia Marcuzzi photoshoppata su Instagram : la Foto esagerata fa il pieno di commenti : La protesta social contro l’abuso di Photoshop continua e questa volta è Alessia Marcuzzi a pubblicare su Instagram alcuni scatti con il corpo deformato. Dopo il post di qualche giorno fa condiviso da Elisabetta Canalis, ora anche Alessia Marcuzzi ha pubblicato due scatti davvero esilaranti, che hanno riscosso grande apprezzamento tra i suoi follower. Il primo mostra la Marcuzzi in piedi su uno scoglio in riva al mare: gambe lunghissime, lato B ...

Manila Gorio e Chando Luna hot a Ibiza/ Foto prima di Temptation Island Vip - baci e.. : Manila Gorio e Chando Luna, la coppia più discussa del momento, si lascia andare alla passione ad Ibiza prima di Temptation Island Vip.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino a Ibiza/ Foto hot in piscina : fan impazziti! : Belen Rodriguez fa impazzire i fan con una Foto in piscina. La showgirl è in vacanza a Ibiza assieme a Stefano De Martino e a suo figlio Santiago

Foto hot Diletta Leotta! Ecco chi sono due giornalisti : Il loro dovere sarebbe stato denunciare di essere entrati in possesso di Foto hot di Diletta Leotta rubate dal suo iPhone. E invece, pur conoscendone l’origine illecita, hanno scelto di pubblicarle a pagina 31 di «Eva Tremila Express». Decisione che ora rischia di costare il processo alla direttrice editoriale del settimanale, Roberta Damiata, nonché al suo direttore responsabile, Ugo Consolazione. Ora rischiano il processo perché il pm Villani ...