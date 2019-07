Formula 1 – Si respira aria… italiana in casa Raikkonen | cenetta tricolore per Minttu e

sportfair

(Di sabato 20 luglio 2019)per Kimie la moglie: un tipico piatto di pastaper la famiglia del pilota finlandese Una settimana in compagnia della famiglia, per Kimi, che ha approfittato della pausa tra il Gp di Silverstone e quello di Germania per riunirsi con i suoi cari, tra relax, divertimento e tanto amore. Il finlandese dell’Alfa Romeo ha trascorso giornate pienissime di divertimenti, tra tuffi folli in piscina con i figli Robin e Rianna e visite allo zoo. Non è mancata una speciale parentesi culinaria: un venerdì sera… italiano per Kimi. La moglieha infatti pubblicato ieri infatti video e foto nelle sue storie Instagram di una speciale. Pasta aglio, olio e peperoncino indel pilota finlandese. >>> PER IL VIDEO >>>inRaikkonnen: pasta aglio, olio e ...

smilingatmyself : Giorni fa sono andata a studiare a ingegneria, oggi sono andata ad una presentazione di formula sae e ora mi sta ve… -