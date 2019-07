Fondi russi alla Lega | Zingaretti | “Salvini ha paura di venire alle Camere Gravissimo e

Fondi russi a Lega - Merkel : “Spetta all’Italia chiarire - ma preoccupa sostegno Mosca a populisti” : La cancelliera tedesca, Angela Merkel, risponde ad alcune domande sulla vicenda dei presunti Fondi russi alla Lega: "Un chiarimento tocca all'Italia. Penso che il Parlamento italiano o altri chiederanno chiarezza sulla vicenda", taglia corto. Ma sul ruolo di Mosca aggiunge: "Il fatto che i partiti populisti in Europa ricevano il sostegno della russia è motivo di preoccupazione".Continua a leggere

Fondi russi alla Lega. Francesco Vannucci - il consulente bancario “iperattivo” : a Suvereto tutti lo conoscono - ma nessuno sa cosa fa : “Il Vannucci” o solo “Francesco” a Suvereto lo conoscono tutti. Ma nessuno riesce a spiegare con esattezza cosa facesse, con chi lavorasse e quali tele fosse riuscito a tessere per arrivare in soli dieci anni da una minuscola filiale di Mps nel livornese (Venturina) al Metropol di Mosca trattando, insieme a Gianluca Savoini e Gianluca Meranda, un presunto finanziamento da 65 milioni tra gli uomini di Putin e la Lega. “Lo conosco di vista, veniva ...

Fondi russi - media : “Salvini a cena con Savoini la sera prima dell’incontro al Metropol. Prima ha avuto un vertice con interlocutore segreto” : Matteo Salvini cenò con Gianluca Savoini la sera Prima dell’incontro tra quest’ultimo e i russi al Metropol Hotel di Mosca. Lo riportano il Corriere della sera e La Stampa. Alcune ore Prima, riporta il quotidiano di via Solferino, dopo l’evento organizzato all’hotel Lotte da Confindustria russia, il segretario della Lega ebbe invece un incontro coperto dalla “massima riservatezza“. Con il segretario della Lega e il ...

Angela Merkel : "Sui Fondi russi tocca all'Italia chiarire" : “Un chiarimento tocca all’Italia. Penso che il Parlamento italiano o altri chiederanno chiarezza sulla vicenda”. Così la Angela Merkel risponde a chi, nella conferenza stampa estiva, le chiede un commento sui presunti finanziamenti che la Lega avrebbe cercato in russia.Il metodo della russia, sostiene Merkel, “solleva questioni. Il fatto che i partiti populisti in Europa ricevano il sostegno della russia ...

Fondi russi alla Lega - Boschi sfida M5s : “Se sono coerenti voteranno la sfiducia a Salvini” : La deputata del Pd, Maria Elena Boschi, lancia la sfida al Movimento 5 Stelle sulla possibile mozione di sfiducia nei confronti di Matteo Salvini sul caso dei presunti Fondi russi alla Lega che il Pd dovrebbe presentare alla Camera. "Se i 5 Stelle sono coerenti voteranno contro la fiducia a Salvini".Continua a leggere

Fondi russi a Lega : indagato Vannucci : 21.34 Francesco Vannucci, l'ex bancario di Suvereto, Livorno, "terzo uomo" dell' affaire Metropol di Mosca, è indagato per corruzione internazionale, nell'inchiesta della procura di Milano sui presunti Fondi russi alla Lega. Il primo a finire nel registro degli indagati è stato l'ex portavoce di Salvini, Gianluca Savoini.Presidente dell' associazione Lombardia-russia,convocato lunedì dai pm,si è avvalso della facoltà di non rispondere.Lo ...

Matteo Salvini sui Fondi russi : "Servizi segreti? Un sistema ben organizzato - niente accade per caso" : In questo giovedì 18 luglio in cui pare essersi aperta nei fatti la crisi di governo, i primi affondi sono stati di Matteo Salvini contro Luigi Di Maio. Non solo il post su Facebook in cui ha detto che il M5s, votando Ursula von der Leyen, ha tradito gli italiani. Ma anche un paio di interviste, a R

Fondi Russia - Meranda non risponde ai Pm : 18.43 Si è avvalso della facoltà di non rispondere l'avvocato Gianluca Meranda, convocato oggi dai Pm milanesi titolari dell'inchiesta sui presunti Fondi russi alla Lega. Meranda è rimasto per circa un'ora e mezza nella caserma della Guardia di Finanza di via Fabio Filzi, a Milano.

Fondi russi alla Lega - L’Espresso smentisce Savoini : “Trattativa durata mesi dopo incontro a Mosca” : Il settimanale L'Espresso rivela di essere in possesso di alcuni documenti che dimostrerebbero come la trattativa per finanziare la Lega con soldi russi non sarebbe terminata il 18 ottobre all'hotel Metropol di Mosca, ma sarebbe proseguita anche nei mesi successivi, "almeno fino a febbraio, a tre mesi dalle elezioni europee".Continua a leggere

Sondaggi elettorali - nonostante l’inchiesta sui Fondi russi la Lega continua a crescere! : Neanche l’inchiesta sui presunti fondi russi alla Lega riesce a indebolire il Carroccio. Il partito di Matteo Salvini, al contrario, sembra riuscire a rafforzarsi nonostante questa vicenda che, secondo molti, avrebbe potuto intaccare il consenso del primo partito in Italia. Gli ultimi Sondaggi, invece, mostrano l’esatto contrario: la Lega continua a crescere e stacca sempre più nettamente tutti gli inseguitori. A certificare il mancato ...

Fondi russi - Conte in Senato il 24 luglio : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte riferirà in aula al Senato sul caso dei presunti Fondi russi alla Lega la prossima settimana, mercoledì 24 luglio dalle 16:30 alle 17:30. Ad annunciarlo per primi sono stati Andrea Marcucci, capogruppo del PD, e Loredana De Petris, capogruppo del Gruppo Misto.Marcucci ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto: "Conte ha dato la propria disponibilità a venire in aula mercoledì 24 luglio ...

Inchiesta Fondi russi - Salvini : "Io in aula? Non riferisco su fantasia" : Ancora una volta Salvini ha ribadito che non riferirà davanti al Parlamento sull'Inchiesta relativa ai fondi russi. Per il Ministro dell'Interno non esiste alcun tema da affrontare, nonostante i ripetuti inviti che gli sono stati rivolti dall'opposizione così come dai gruppi parlamentari del Movimento 5 Stelle.Salvini si è detto pronto a rispondere "con assoluta tranquillità" alle domande sulla vicenda, ma solo fuori dal Parlamento: "C'è ...

Fondi russi alla Lega - Pd presenta mozione di sfiducia a Salvini : l’annuncio di Maria Elena Boschi : Il Pd presenterà oggi una mozione di sfiducia al ministro dell'Interno, Matteo Salvini, per la vicenda dei presunti Fondi russi alla Lega e per la mancata volontà del vicepresidente del Consiglio di riferire in Parlamento sul caso. L'annuncio è stato dato attraverso un tweet da Maria Elena Boschi: il post è stato rilanciato anche da Matteo Renzi.Continua a leggere

Di Maio difende Salvini sui Fondi russi - ma sull’Ue attacca : “Lega rischia di isolarci” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, difende Matteo Salvini e la Lega sulla vicenda dei presunti fondi russi, chiedendo al leader del Carroccio di metterlo in condizione di difenderlo. Ma sulle nomine Ue attacca i suoi alleati di governo: "Il rischio della Lega è di isolare l'Italia".Continua a leggere