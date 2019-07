Flavio Insinna su L’Eredità | “È stata la stagione più complicata”

Flavio Insinna/ Dalla fede alla fidanzata Adriana Riccio - Una voce per Padre Pio - : Flavio Insinna torna su Rai1 per condurre 'Una voce per Padre Pio': 'capisco chi ha ancora delle riserve verso di me e credo che sia necessario del tempo'.

Una voce per Padre Pio : ospiti e anticipazioni stasera con Flavio Insinna : Una voce per Padre Pio: ospiti e anticipazioni stasera con Flavio Insinna Oggi 5 luglio 2019 alle 21.25 su Rai 1 andrà in onda Una voce per Padre Pio. Il concerto a scopo benefico, nato negli anni 2000 da un’idea di Enzo Palumbo, come di consueto verrà trasmesso in diretta sulla rete ammiraglia. Quella di stasera è la ventesima edizione dell’evento che si svolgerà, come le precedenti, a Pietralcina. Timoniere del programma sarà ...

Ballando contro Amici : Milly si gioca l’ultima sfida con Nino Frassica - Flavio Insinna - Nathalie Guetta ed Elisa Isoardi : Maria De Filippi - Milly Carlucci La ‘guerra’ tra Ballando con le Stelle e Amici arriva all’ultima ‘battaglia’ della stagione. Dopo il testa a testa di ieri sera con Ciao Darwin, Milly Carlucci torna dopo due settimane nel sabato di Rai 1 (la scorsa settimana c’era l’Eurovision Song Contest) e sfida la finale del talent di Maria De Filippi. Ballando con le Stelle 2019: anticipazioni semifinale di sabato ...

Clamorosa gaffe a L'eredità. Pure Flavio Insinna sgrana gli occhi - : Anna Rossi Il concorrente non ha risposto correttamente alla domanda. Ma la sua affermazione ha scatenato i social Che nei quiz televisivi si cada in brutte gaffe ormai è fatto saputo e risaputo. Non si può conoscere tutto. Certo è che alcuni sciovoloni si possono spesso evitare. E di scivoloni a L'eredità ce ne sono parecchi. Non c'è puntata che vada in onda senza una gaffe Clamorosa che nel giro di qualche ora diventa virale in ...

Ballando con le stelle : scendono in pista Massimo Giletti - Flavio Insinna e Elisa Isoardi : Ballando 2019, tanti i ballerini per una notte delle semifinali: tra loro anche Massimo Giletti, Elisa Isoardi e Flavio Insinna Venerdì 24 e sabato 25 maggio tornerà Ballando con le stelle. Dopo aver lasciato spazio sabato scorso (18 maggio) alla grande finale dell’Eurovision Song Contest, il dance show condotto da Milly Carlucci sarà in onda […] L'articolo Ballando con le stelle: scendono in pista Massimo Giletti, Flavio Insinna e ...