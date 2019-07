Fiorentina | altro match di prestigio | l’11 agosto contro il Galatasaray

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 20 luglio 2019) Lacontinua la preparazione per la prossima stagione, l’obiettivo del club viola è quello di riscattare l’ultima deludente stagione e l’arrivo del presidente Rocco Commisso ha riportato grande entusiasmo. Nel frattempo è stata programmata un’altra partitasa, Domenica 11, alle 21, allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze, la squadra di Vincenzo Monrella sfiderà il, campione di Turchia nelle ultime due stagioni, allenato dall’ex tecnico gigliato Fatih Terim, unmolto importante per valutare il livello di competitività della squadra viola in attesa di decollare sul mercato., in attesa dell’Arsenal il tecnico Montella parla di calciomercato L'articolodi: l’11ilCalcioWeb.

