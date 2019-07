Festival del cavallo a Rosolini

Al via la nuova edizione del Giffoni Film Festival - : Fonte foto: La PresseAl via la nuova edizione del Giffoni Film Festival 1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna Le prima star dal Blu Carpet del Festival campano

"Dolcissime" - al Giffoni Festival anteprima del film sul bullismo : L’acqua come metafora di riscatto per tre amiche vessate quotidianamente dai bulli. È il tema di Dolcissime, il secondo film di Francesco Ghiaccio che racconta l’adolescenza alla sua maniera, affrontando temi come il bullismo, l’amicizia, l’amore e la voglia di riscatto. L’opera, sceneggiata dallo s

Pescara - Festival “Musicarte nel Parco 2019” - il programma della XXIV edizione : Aurum, sala Flaiano e sala D’Annunzio, dal 25 luglio al 28 settembre 2019 Pescara – Dal 25 luglio al 28

Svelate le date del Festival di Sanremo 2020 - Amadeus sempre più vicino alla conduzione : Sono state finalmente annunciate le date del Festival di Sanremo 2020. La nuova edizione della kermesse canora si svolgerà al Teatro Ariston di Sanremo e in diretta su Rai1 dal 4 all’8 febbraio 2020. alla conduzione ci potrebbe essere Amadeus, sempre più vicino all'incarico secondo le prime indiscrezioni. Resta da chiarire a chi verrà affidata la direzione artistica. Negli ultimi giorni, anche da questo punto di vista, sempre più presente si ...

Indonesia : le FOTO del Yadnya Kasada Festival - in cui si sacrificano animali vivi nel vulcano [GALLERY] : Nella gallery a corredo i membri della trubù Tengger, mentre portano offerte sulla vetta del Monte Bromo, vicino Probolinggo, in Indonesia, come parte del Yadnya Kasada Festival. Durante il Festival numerose persone risalgono il vulcano attivo alla ricerca del favore divino, portando offerte come riso, frutta, ma anche bestiame: il tutto viene gettato nel cratere. L'articolo Indonesia: le FOTO del Yadnya Kasada Festival, in cui si sacrificano ...

Etnabook : tutte le novità del Festival Internazionale del libro di Catania : L’antifascismo sarà la tematica di questa prima edizione di Etnabook, Festival Internazionale del libro e della cultura di Catania. Il filo conduttore che legherà la manifestazione sarà l’interesse nel voler approfondire l’antifascismo nella sua accezione contemporanea. I tanti incontri con autori, editori, librai, studenti e appassionati saranno uno stimolo per dialogare, riflettere e anche divertirsi, ma soprattutto per impegnarsi tutti ...

Milano - fino al 31 luglio Palazzo Mezzanotte ospita il Festival del Jazz : Martedì 16 luglio 2019 si è tenuta la serata d’apertura di ‘Midnight Jazz Festival’ presso Palazzo Mezzanotte, presso Piazza Affari 1 a Milano. La manifestazione durerà fino al 31 luglio 2019 e calcheranno il suo palcoscenico, situato nel parterre ex ‘sala delle grida’, nomi illustri del mondo del Jazz. L’edizione di quest’anno ha come leitmotiv l’ omaggio e il ricordo di grandi artisti tramite rielaborazioni o tributi da parte delle celebri ...

Battiti Live : stasera su Italia 1 la seconda tappa del Festival musicale : Tra gli ospiti della diciassettesima edizione Luca Carboni, Anna Tatangelo, Alberto Urso, Baby K, Tiromancino, Gabry Ponte.

I Festival indie e il "Tao dell'imboscarsi" : È storia recente, ricordi? Ascolta, respira: non c'era la calca soffocante dei palazzetti, la ressa per i token – i gettoni che ormai in tutti gli eventi servono anche per le birre –, la fila da ufficio postale al bancone. C'erano festival dove si andava per ascoltare, appagati già dal fatto di sent

Battiti Live 2019 tappe : tutte le date e città del Festival itinerante : Battiti Live 2019 tappe. Torna anche quest’anno il festival itinerante protagonista dell’estate italiana condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. Ecco di seguito tutte le date e città della manifestazione. DOVE VEDERE LA DIRETTA Battiti Live 2019 tappe: tutte le date e città del festival itinerante Come ormai da qualche anno, Radionorba organizza la kermesse più seguita del sud-est Italia. I cinque appuntamenti ...

A Marco Bellocchio e Stefano Fresi gli 'archi di platino' dell'Est Film Festival 2019 : Il Festival annuncia gli ospiti 'big'. Appuntamento a Montefiascone dal 21 al 28 luglio con otto serate a ingresso gratuito nel cuore della Tuscia. Sono Marco Bellocchio e Stefano Fresi i due '...

XVI edizione del Festival della Mente : appuntamento a Sarzana dal 30 agosto al 1° settembre : Il Festival della Mente è il primo Festival europeo dedicato alla creatività e alla nascita delle idee promosso dalla Fondazione Carispezia e dal Comune di Sarzana con la direzione di Benedetta Marietti. La XVI edizione si terrà dal 30 agosto al 1° settembre, a Sarzana. 40 gli incontri in programma ai quali si aggiungono 20 eventi ideati appositaMente per bambini e ragazzi e 6 workshop didattici nella sezione curata da Francesca Gianfranchi, un ...

A Salina parata di vip al MareFestival e arrivano grandi nomi della musica : parata di stelle del cinema alle isole Eolie per l’ottava edizione del Marefestival di Salina dove è stato consegnato il Premio Troisi. L’attore che girò proprio sull’isola di Salina lo storico film «Il Postino». Ed erano davvero tanti i vip sull’isola siciliana: Ezio Greggio, Miriam Leone, Giorgio Tirabassi, Roby Facchinetti, Arturo Brachetti, Anna Mazzamauro, Rossella Brescia, Romina Pierdomenico, Attilio Fontana, ...

A Basciano 52° sagra del prosciutto abruzzese e Festival del ddu botte : Come ogni anno arriva puntuale una delle Sagre più antiche ed attese di tutta la provincia di Teramo. Si tratta