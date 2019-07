Europeo Under 19 | l’Italia perde con la Spagna e saluta il torneo

Beach volley - Europeo Under 22 Antalya. Windisch/Cottafava giocheranno per il bronzo. I russi la spuntano nella battaglia in semifinale : Sarà finale per il bronzo nell’Europeo Under 22 di Antalya per Jakob Windisch e Samuele Cottafava che escono a testa altissima dalla semifinale contro i forti russi Gusev/Shustrov, vittoriosi dopo un’ora di battaglia durissima che ha visto gli azzurri sfiorare la vittoria e una storica finale, che avrebbe fatto il paio con quella Mondiale Under 21 di Windisch e Di Silvestre. Il primo set è una sorta di romanzo con le due coppie che ...

Beach volley - Europeo Under 20 Antalya. Windisch/Cottafava sanno solo vincere e sono agli ottavi. Scampoli/Varrassi passano dai 16mi : solo vittorie nella seconda giornata di gare dell’Europeo Under 20 di Antalya per l’ItalBeach con Windisch/Cottafava che volano agli ottavi di finale del torneo maschile e Scampoli/Varrassi costrette a pssaare dai sedicesimi a causa della sconfitta subita giovedì. In campo maschile arriva un bis di successi per Windisch/Cottafava che vincono in carrozza il loro girone. Gli azzurri battono non senza qualche patema 2-0 (21-18, 23-21) i ...

Under 19 - i convocati di Nunziata per l’Europeo. Un grande escluso in attacco : Nunziata taglia il bomber del Torino, c’è il veronese UdogieItalia//Europei//Under 19 – Dopo l’esperienza con l’Under 17 Carmine Nunziata ha l’occasione di cimentarsi subito con l’upgrade, l’Under 19, per gli Europei di Categoria.Le sue scelte hanno però subito suscitato alcuni mugugni dopo i tagli effettuati. Dei 25 calciatori pre-convocati, infatti, non figurano più il portiere Simone Ghidotti e il difensore Gabriele Ferrarini ...

Millico non convocato per l’Europeo Under 19 - lo sfogo su Instagram : “Meritocrazia?” : Il talento del Torino Vincenzo Millico non è stato convocato dall’Italia per l’Europeo Under 19 e si è sfogato su Instagram: “Meritocrazia?”.“powered by Goal”La sua non convocazione per l’Europeo Under 19 da parte dell’Italia ha fatto scalpore. E Vincenzo Millico, talento del Torino primavera già nel giro della prirma squadra, non l’ha presa bene.Il classe 2000, tra i migliori in assoluto dello scorso ...

Europeo Under 19 - i convocati dell’Italia : le scelte di Nunziata : Oggi Carmine Nunziata ha ufficializzato i 20 giocatori per il Campionato Europeo Under 19 che prenderà il via in Armenia il 14 per terminare il 27 luglio . La lista dei convocati: Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Alessandro Russo (Genoa). Difensori: Nicolò Armini (Lazio), Gabriele Bellodi (Milan), Antonio Candela (Genoa), Gabriele Corbo (Bologna), Niccolò Corrado (Inter), Paolo Gozzi Iweru (Juventus), Destiny Udogie Iyenoma (Hellas ...

Calcio - Paolo Nicolato è il nuovo tecnico della Nazionale Under 21. Ripartire dopo la delusione dell’Europeo l’obiettivo principale : dopo le dimissioni di Luigi Di Biagio in seguito alla disfatta dell’Europeo, la FIGC ha comunicato questa mattina la scelta di Paolo Nicolato come nuovo allenatore della Nazionale Under 21. La decisione si inserisce in una volontà di continuità con l’ottimo lavoro svolto alla guida dell’Under 19, secondo posto all’Europeo 2018, e dell’Under 20, sconfitta in semifinale nel Mondiale 2019. Il tecnico vicentino ...

UFFICIALE – Fabiàn Ruiz eletto miglior giocatore dell’Europeo Under 21 - la Spagna : “Mvp - mostro!” : La Uefa premia Fabiàn Ruiz come MVP dell’Europeo Under 21 Il centrocampista del Napoli è della Nazionale spagnola Fabian Ruiz è stato protagonista di un Europeo eccezionale! Infatti la Uefa lo ha nominato miglior centrocampista dell’Europeo Under 21, attraverso un comunicato sul profilo Twitter UFFICIALE . Fabiàn è stato protagonista di un gran gol anche nella finale, la Spagna lo ha esaltato attraverso un Tweet che celebra la ...

Europeo Under 21 - la Spagna si prende il quinto titolo della sua storia : battuta in finale la Germania 2-1 : Le ‘Furie Rosse’ vincono l’Europeo Under 21, battendo in finale la Germania con il punteggio di 2-1: in gol anche Fabian Ruiz La Spagna è campione d’Europa Under 21, le ‘Furie Rosse’ stendono in finale la Germania e festeggiano così il quinto titolo Europeo della propria storia. Paola Garbuio/LaPresse Match a senso unico a Udine, con gli spagnoli che passano in vantaggio con Fabian Ruiz, abile a battere ...

Beach volley - Europeo Under 20 Goteborg. Bertozzi/Scampoli restano giù dal podio. finale per il bronzo ad Alvarez/Moreno : Resta giù dal podio la coppia italiana composta da Nicol Bertozzi e Claudia Scampoli nel Campionato Europeo Under 20 di Goteborg. Ancora una prova al di sotto degli standard mostrati nei giorni preedenti per le due azzurre che sono state sconfitte 2-0 dalla coppia spagnola Alvarez(Moreno nella finale per terzo posto della rassegna continentale giovanile. Spagnole sempre avanti nel primo set fino al 21-17 che ha regalato loro il vantaggio. Nel ...

Beach volley - Europeo Under 20 Goteborg. Olandesi troppo forti : sarà finale per il bronzo per Scampoli/Bertozzi : sarà finale per il bronzo per Claudia Scampoli e Nicol Bertozzi nel Campionato Europeo Under 20 di Goteborg. Le azzurre non sono riuscite a superare l’ostacolo olandese costituito dalla solida coppia Schoon/van Driel, sempre protagonista a livello giovanile nelle ultime stagioni, e si sono arrese con il punteggio di 2-0. Decisivo il primo set con le Olandesi travolgenti e le azzurre in grado di raccogliere soltanto 9 punti. Maggiore ...

Europeo Under 21 - ad Udine il sistema di riconoscimento facciale per gli spettatori : L’Europeo Under 21 è arrivato ormai nelle fase finale e in occasione della finale degli Europei Under 21 di calcio sarà sperimentato alla Dacia Arena un nuovo sistema di riconoscimento facciale in grado di individuare in tempo reale i tifosi a cui è vietato l’accesso agli impianti sportivi. Si tratta di un software “Reco face identification system” che rappresenta un’evoluzione del ‘Sari'” ...

Beach volley - Europeo Under 20 Goteborg. Scampoli/Bertozzi in SEMIFINALE! Quinti Marchetto/Di Silvestre : Ancora l’Italia nella top four di un grande evento internazionale giovanile. Nicol Bertozzi e Claudia Scampoli sono in semifinale al Campionato Europeo Under 20 di Goteborg e domattina affronteranno le olandesi Schoon/Van Driel per un posto nella finale dove, con ogni probabilità, ci saranno le “solite” russe Bocharova/Voronina. Bertozzi e Scampoli hanno compiuto l’ennesimo capolavoro del loro Europeo superando anche ...

Beach volley - Europeo Under 20 Goteborg. E’ Grande Italia! Doppia coppia azzurra nei quarti di finale : Non finisce di stupire l’Italia dei giovani che continua ad essere protagonista nei vari campionati internazionali riservati agli Under. Goteborg si colora di azzurro con l’Italia che piazza ben due coppie nei quarti di finale dell’Europeo Under 20, Bertozzi/Scampoili in campo femminil e Marchetto/Di Silvestre tra i maschi, Tra le donne arriva negli ottavi di finale la quarta vittoria consecutiva, tutt’altro che scontata, ...

Pronostico Spagna-Germania - Finale Europeo Under 21 - 30-6-2019 : Europeo Under 21, Finale, analisi e Pronostico di Spagna-Germania, domenica 30 giugno 2019. Consigli per la tua scommessa vincentePronostico//Under 21 – Ci da tristezza non vedere l’Italia contendersi la vittoria Finale dell’Europeo, specialmente se pensiamo al fatto di essere stati noi ad ospitare la manifestazione. Ma in Finale sono arrivate, forse, le due squadre che in valori assoluti erano le due migliori del torneo.E non soltanto ...