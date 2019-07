Estrema destra | scoperte altre armi in una casa di Fabio Del Bergiolo | l' uomo del missile

Estrema destra - scoperte altre armi in una casa di Fabio Del Bergiolo : L'ex funzionario della dogana di Malpensa è stato arrestato nei giorni scorsi con l'accusa di aver cercato di vendere un missile aria-aria. In quell'occasione la Digos di Torino aveva trovato un vero e proprio arsenale, ora la nuova scoperta in Toscana

Torino - sequestrate armi e un missile a gruppi dell'Estrema destra legati al mondo ultras : Nelle ultime ore sta facendo discutere un'inquietante notizia che arriva da Torino. Andando maggiormente nei particolari e stando a quanto riportato da un articolo pubblicato su Fan Page, la Digos di Torino ha trovato diverse armi da guerra nelle case di alcuni individui appartenenti ad organizzazioni legate all'estremismo di destra. L'indagine della polizia durava da tempo e, nelle ultime settimane, era stato sequestrato anche uno storico ...

Sequestrato un arsenale da guerra a un gruppo di Estrema destra : La Polizia di Stato ha Sequestrato nel Nord Italia armi da guerra che sarebbero state nella disponibilità di personaggi dell'estrema destra

Torino - blitz della polizia contro gruppi di Estrema destra : nel capannone spuntano missile e arsenale da guerra : Fucili d’assalto di ultima generazione, pistole, ma anche un missile terra-aria. È la scoperta fatta dai poliziotti della digos e dal Servizio antiterrorismo dell’Ucigos di Torino, che hanno sequestrato nel Nord Italia armi da guerra appartenenti a soggetti dell’estrema destra. Nel video, il ritrovamento del missile insieme al resto dell’arsenale e a cimeli e targhe che esaltano Hitler e le SS. ...

Torino - arsenale sequestrato a Estrema destra/ Anche un missile tra le armi da guerra : arsenale da guerra sequestrato oggi nell'ambito di un blitz della Digos di Torino: Anche un missile nell'estrama destra del Nord Italia.

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora di oggi. Sequestrato arsenale ad Estrema destra - 15 luglio - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora di oggi. Un vero e proprio arsenale è stato Sequestrato nelle scorse ore ad esponenti di estrema destra, 15 luglio 2019,

Un arsenale nelle mani dell'Estrema destra : sequestrate armi da guerra : Blitz della Polizia nel Nord Italia: gli agenti hanno trovato un vero e proprio arsenale in possesso di alcuni soggetti...

Terrorismo - sequestrato arsenale da guerra a gruppi di Estrema destra del nord Italia : erano reduci del Donbass : Armi da guerra, tra cui fucili d’assalto automatici di ultima generazione, sono stati sequestrati dalla Polizia in varie città del nord Italia. Il blitz dell’AntiTerrorismo è scattato nei confronti di una serie di soggetti orbitanti nei gruppi dell’estrema destra oltranzista e nasce da un’indagine della Digos di Torino relativa ad alcuni combattenti Italiani che hanno partecipato alla guerra nel Donbass, in Ucraina. Tra le armi sequestrate ...

Terrorismo - sequestrato arsenale da guerra a gruppi di Estrema destra del nord Italia : Armi da guerra, tra cui fucili d’assalto automatici di ultima generazione, sono stati sequestrati dalla Polizia in varie città del nord Italia. Il blitz dell’AntiTerrorismo è scattato nei confronti di una serie di soggetti orbitanti nei gruppi dell’estrema destra oltranzista e nasce da un’indagine della Digos di Torino relativa ad alcuni combattenti Italiani che hanno partecipato alla guerra nel Donbass, in Ucraina. Tra le armi sequestrate ...

La Digos ha sequestrato armi da guerra e un missile terra-aria durante un’operazione contro militanti di Estrema destra nel nord Italia : durante un’operazione contro alcuni militanti di estrema destra in varie città del nord Italia, la Digos ha sequestrato armi da guerra tra cui fucili d’assalto automatici di ultima generazione e un missile terra-aria usato dalle forze armate del Qatar. L’operazione

La Digos ha sequestrato armi da guerra e un missile terra-aria durante un’operazione contro estremisti di Estrema destra del nord Italia : durante un’operazione contro alcuni estremisti di estrema destra in varie città del nord Italia, la Digos ha sequestrato armi da guerra tra cui fucili d’assalto automatici di ultima generazione e un missile terra-aria usato dalle forze armate del Qatar. L’operazione

Bliz contro Estrema destra - perquisite sedi e abitazioni : Blitz della polizia di Torino contro gruppi di estrema destra piemontesi. Eseguite undici perquisizioni presso le abitazioni e le sedi di militanti di Forza Nuova, dell'associazione "Legio Subalpina" di Torino e del sodalizio "Rebel Firm" di Ivrea. Le indagini per il reato di apologia del fascismo, scaturite dopo l'esposizione lo scorso 22 maggio, di uno striscione con la scritta "Spezza le catene dell'usura vota fascista vota Forza Nuova ...

Torino - blitz della polizia contro l’Estrema destra : perquisizioni a militanti di Forza Nuova - Rebel Firm e Legio Subalpina : Apologia di fascismo. È questa l’ipotesi di reato da cui è partito il blitz della Digos di Torino, che martedì mattina ha perquisito undici abitazioni di militanti di Forza Nuova, Rebel Firm e Legio Subalpina, compagine di area skinhead, nel capoluogo piemontese e a Ivrea. Manganelli, coltelli, riproduzioni di pistole e armi da softair, insieme ad elmetti, una bandiera con la svastica, edizioni del Mein Kampf, un volume di canti fascisti, ...

Roma - gambiano picchiato e insultato con frasi razziste a San Lorenzo : due arresti. “Vicini a formazioni di Estrema destra” : Lo pestavano e lo insultavano con frasi razziste, solo perché era entrato in uno spazio sociale in zona San Lorenzo per chiedere da bere. Con questa accusa due uomini, rispettivamente di 45 e 50 anni, sono stati arrestati per l’aggressione subita da un 30enne gambiano la mattina dello scorso 17 giugno a Roma. Entrambi sono considerati vicini alle formazioni di estrema destra Romana. La vittima, per le lesioni riportate, è stato giudicato ...