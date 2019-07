Estate | noi insegnanti riflettiamo su come poter appassionare i nostri studenti

Estate - noi insegnati riflettiamo su come poter appassionare i nostri studenti : Nell'articolo a firma Laura Giulian pubblicato su ilsussidiario.net, l'autrice si chiede perché non sia possibile conoscere il mondo dei propri studenti partendo dalla musica che ascoltano ogni giorno. Secondo l 'autrice , non si devono demonizzare i ...

«Lasciate che i bambini - in Estate - si annoino. E’ educativo» : Finisce la scuola e, il giorno dopo, partono i campi estivi, i laboratori di pittura, i corsi di cucito e le lezioni di nuoto. Il tempo dei bambini viene riempito scrupolosamente, perché non abbiano mai motivo di annoiarsi. Ma attenzione: gli psicologi e gli esperti di sviluppo infantile suggeriscono che l’eccessiva programmazione durante l’estate non è necessaria e potrebbe, anzi, impedire ai bambini di andare alla scoperta di ciò ...