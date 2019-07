Eruzione Etna | parzialmente riaperto lo spazio aereo dell’aeroporto di Catania

Ultim'ora : Etna in Eruzione - vistosa colata di lava nella valle del Bove : L'attività eruttiva dell' Etna si è intensificata nella giornata odierna (19 Luglio), dopo giorni di frequenti "avvisaglie". Nelle ultime ore è in corso un' eruzione piuttosto intensa,...

Etna : nuova Eruzione dal cratere di Sud-Est [GALLERY] : “Attività stromboliana” dal Nuovo cratere di Sud-Est dell’ Etna : è abbastanza stabile – riporta l’INGV – non si osservano né colata di lava né emissione di cenere. “L’intermittente attività esplosiva al nuovo cratere di Sud-Est dell’ Etna ” era iniziata lo scorso 14 luglio: l’Osservatorio etneo dell’INGV di Catania sottolinea come l’attuale sistema sia “carico di ...

Etna - Eruzione da cratere sommitale : 0.39 Nuova fase eruttiva sull' Etna con una intensa attività stromboliana da uno dei crateri sommitali con 'fontane di lava',boati e l'emissione di una colata Il fenomeno, concentrato nella zona alta e desertica del vulcano, è visibile con le telecamere termiche dell'Ingv. Il sistema è 'carico' di energia come dimostra l'alto livello del tremore dei condotti magmatici interni dell' Etna , La nuova fase eruttiva non impatta sull'attività ...

Eruzione Etna - attività stromboliana dalla Bocca Nuova : esplosioni - lanci di lapilli e cenere [GALLERY] : L’ Etna fa registrare in queste ore attività stromboliana dalla Bocca Nuova , con emissione di cenere , esplosioni e lanci di lapilli incandescenti che ricadono nelle vicinanze del cratere, nella zona sommitale del vulcano. La colonna di cenere lavica viene sospinta dal vento lontano dai centri abitati. L’ attività dell’ Etna non impatta sull’operatività dell’aeroporto di Catania. L'articolo Eruzione Etna , attività ...

Lo spettacolo dell’Etna nuovamente in Eruzione : Il grande vulcano è tornato in attività. L'Etna è nuovamente in eruzione e dalla cima della montagna scendono colate di lava e è in corso anche attività stromboliana per cui si alza una alta colonna di fumo denso. Secondo gli esperti vulcanologi dell'Osservatorio etneo dell'Ingv, si sono aperte due fratture eruttive, una sul fianco nord orientale del Nuovo cratere di Sud Est, l'altra alla base sud-sudest del medesimo cratere".