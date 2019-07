Equitazione | Longines Trophy La Coruna 2019 | Luca Maria Moneta vince su Amethyste du Coty

Fonte : oasport

Vittoria italiana, da parte dell'unico azzurro in gara, aldi salto ostacoli di La, in Spagna:sudusi impone nel winning round odierno con un netto con il crono di 43.90. Erano 35 i binomi al via della competizione, con 12 netti nel tempo registrati nel primo round. Soltanto quattro i netti replicati invece nella seconda parte di gara: l'azzurrocon un buon margine sull'amazzone belga Celine Schoonbroodt-de Azevedo, seconda su Cheppetta con il tempo di 45.48, mentre completa il podio l'olandese Eric van der Vleuten su Djoost Again in 46.59.

