EMANUELA ORLANDI | MIGLIAIA DI OSSA NELLE BOTOLE Il genetista | Caso

EMANUELA ORLANDI - "trovate migliaia di ossa al cimitero Teutonico. Anche di persone non adulte" : "Non ci aspettavamo di trovare così tante ossa. Oggi ne sono state ritrovate migliaia, dunque si ipotizza la presenza di decine di persone. Sono state ritrovate ossa piccole e grandi e soprattutto ossa craniche che sono riconducibili a soggetti adulti e non adulti", ha detto il genetista della famig

"Lì dentro potrebbero esserci le ossa di mia sorella EMANUELA Orlandi" : “Sono esperienze molto forti, potrebbero esserci le ossa di mia sorella… però non ci pensiamo finché non abbiamo il risultato”. Fatica a trattenere l’emozione Federica Orlandi - sorella di Emanuela, la 15enne cittadina vaticana scomparsa in circostanze mai chiarite il 22 giugno 1983 – mentre parla con i cronisti al termine delle operazioni di apertura dei due ossari individuati in un’area del ...

EMANUELA ORLANDI - ossari aperti e ispezionati/ Vaticano : "Disponibili a collaborare" : Emanuela Orlandi e il giallo delle principesse: due ossari aperti e ispezionati. Intanto il Vaticano in una nota: "Disponibili a collaborare".

EMANUELA ORLANDI - trovate migliaia di ossa al Cimitero Teutonico : «Non tutte di adulti» : "Sono state ritrovate migliaia di ossa, lunghe piccole e frammentate". A dirlo è stato il genetista della famiglia Orlandi Giorgio Portera, parlando dei primi esami e della...

EMANUELA ORLANDI - conclusa ispezione al Campo Santo Teutonico. Il perito della famiglia : “Trovate migliaia di ossa” : migliaia di ossa appartenenti a decine di persone. Resti per i quali bisognerà ora dare il via a “un’approfondita analisi morfologica“. Si sono concluse le operazioni al Campo Santo Teutonico, in Vaticano, nell’ambito delle incombenze istruttorie sul caso della scomparsa di Emanuela Orlandi, 36 anni fa. Giovanni Arcudi e il suo staff, alla presenza del perito di fiducia nominato dalla famiglia Orlandi, hanno portato alla luce i ...

Caso EMANUELA ORLANDI - perito di famiglia : “Trovate migliaia di ossa” : “Sono state trovate migliaia di ossa quindi si ipotizza la presenza dei resti di qualche decina di persone. Ci sono ossa lunghe, piccole, alcune frammentate. Sono ammucchiate in una cavità di qualche metro cubo. Non ci aspettavamo così tante ossa“: lo ha dichiarato Giorgio Portera, perito della famiglia Orlandi, dopo l’apertura di due ossari nel cimitero Teutonico in Vaticano. “Ci sono anche ossa craniche, più o meno ...

EMANUELA ORLANDI : sabato apertura altri due ossari : Roma – altri due ossari da esaminare. Dopo le tombe aperte e risultate vuote a Roma al Cimitero teutonico, sabato Pietro Orlandi e il suo legale, l’avvocato Laura Sgro’, assisteranno a un altro capitolo della vicenda della scomparsa dell’allora 15enne Emanuela Orlandi, cittadina vaticana, sparita il 22 giugno 1983. L’argomento e’ stato approfondito a ‘La Storia Oscura’ su Radio Cusano Campus. Al ...

Scomparsa di EMANUELA ORLANDI : è “un’arma di ricatto” - il Vaticano “ha fatto una figuraccia davanti al mondo intero” : Sul caso Emanuela Orlandi, dopo le tombe aperte e risultate vuote, ora spuntano due ossari da esaminare: potrebbero contenere i resti delle due principesse, che sarebbero dovute essere sepolte nel Cimitero Teutonico. E magari altri resti utili alle indagini sulla 15enne, cittadina vaticana, Scomparsa il 22 giugno 1983. Sabato prossimo 20 luglio Pietro Orlandi e il suo legale, l’avvocato Laura Sgrò, assisteranno all’apertura di questi ...

Vaticano - EMANUELA ORLANDI e il mistero : la botola segreta sotto le tombe vuote nel cimitero teutonico : Il mistero di Emanuela Orlandi prosegue, senza fine, e ovviamente conduce sempre in Vaticano. Vicino alle tombe delle principesse tedesche del cimitero teutonico, scoperchiate e risultate vuote dopo un messaggio anonimo alla famiglia, è stata rinvenuta una botola segreta sotto la pavimentazione, che

EMANUELA ORLANDI - il Vaticano annuncia : “Trovati due ossari - li esamineremo il 20 luglio” : All'interno del cimitero Teutonico del Vaticano sono stati trovati due ossari in seguito alle attività di accertamento iniziate dopo l'apertura delle tombe delle due principesse trovate vuote. I resti delle due principesse, quindi, potrebbero essere stati semplicemente spostati. La ripresa delle attività di analisi è prevista per il 20 luglio.Continua a leggere

EMANUELA ORLANDI : trovati ossari al Cimitero Teutonico - sabato l’apertura : Emanuela Orlandi: trovati ossari al Cimitero Teutonico, sabato l’apertura Il giallo sulla scomparsa di Emanuela Orlandi si infittisce sempre di più dopo che le tue tombe, indicate come luogo di sepoltura della quindicenne scomparsa nel 1983, sono state trovate vuote. I monumenti funebri, che si trovano nel Cimitero Teutonico, avrebbero dovuto custodire le spoglie di due principesse tedesche ma, a loro interno, non è stato rinvenuto alcun ...

EMANUELA ORLANDI - forse trovati i resti delle principesse al Cimitero Teutonico in Vaticano : Le spoglie di entrambe sarebbero state traslate 60 anni fa in ossari nella stessa area. A dare la notizia il direttore «ad interim» della sala stampa della Santa Sede, Alessandro Gisotti. I resti delle due donne saranno esaminati il 20 luglio alle 9

Caso EMANUELA ORLANDI - il Vaticano : "Individuati due ossari - esame il 20 luglio" : Tra gli Anni Sessanta e Settanta il Cimitero Teutonico ha subito alcuni lavori di ristrutturazione: la Santa Sede avvierà perizie per verificare le conseguenze sul Caso delle spoglie delle due principesse