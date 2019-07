Emanuela Orlandi | conclusa ispezione al Campo Santo Teutonico Il perito della famiglia

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 20 luglio 2019) Migliaia di ossa appartenenti a decine di persone. Resti per i quali bisognerà ora dare il via a “un’approfondita analisi morfologica“. Si sono concluse le operazioni al, in Vaticano, nell’ambito delle incombenze istruttorie sul casoscomparsa di, 36 anni fa. Giovanni Arcudi e il suo staff, alla presenza deldi fiducia nominato dalla, hanno portato alla luce i resti presenti negli ossari, sottoposti ad una prima valutazione. Secondo quanto disposto dall’Ufficio del Promotore di Giustizia del Tribunale dello StatoCittà del Vaticano, le operazioni peritali proseguiranno sabato 27 luglio, alle ore 9.00, “con un’approfondita analisi morfologica dei reperti contenuti negli ossari“, spiega il portavoceSanta Sede, Alessandro Gisotti. “Sono state trovate migliaia di ossa quindi ...

