Dybala nelle mire del Psg E all’argentino non dispiacerebbe

(Di sabato 20 luglio 2019) Secondo quanto riporta l’emittente francese RMC Sport, il Paris Saint-Germain starebbe valutando l’ipotesi di trattare con la Juventus per Paulo. L’argentino, dal canto suo, sarebbe intrigato dal progetto di Leonardo e da un possibile trasferimento a Parigi. Per il momento la Juventus non sembra intenzionata a mettere la Joya sul mercato. Il prezzo, comunque, non sarebbe meno di 100 milioni di euro. L'articolodel Psg. E all’argentino nonilNapolista.

