Due donne morte negli ultimi giorni in seguito ad operazioni per la riduzione del peso

(Di sabato 20 luglio 2019) La Procura della Repubblica di Chieti ha avviato delle indagini affidare alla Squadra Mobile, oltre che agli esiti dell’autopsia, per accertare le cause delladi una donna di 44 anni di Cepagatti, Marika Chiavaroli, morta in ospedale a Chieti nel reparto di Rianimazione. La donna, con problemi di obesità, ai primi di luglio era stata sottoposta nel reparto di patologia chirurgica ad un intervento didella massa corporea al quale eraun controllo che non ha rivelato alcuna anomalia. Inperò la donna ha accusato febbre, che non è andata via neppure dopo il trattamento antibiotico; si è resa dunque necessaria un’altra operazione per accertare l’eventuale presenza di infezioni. Ma le sue condizioni neisuccessivi si sono aggravate, fino al decesso, avvenuto intorno alle 21.30 di ieri, 19 luglio. I genitori e i fratelli della 44enne, ...

