Dotto | Sacchi completa la fatwa del calcio italiano su Icardi

Sacchi: "Ancelotti stratega, al prodotto finale ci arriva sempre. Juve? Leader solo in Italia, per vincere in Europa…". L' ex tecnico del Milan degli olandesi parla in esclusiva a Sport Mediaset. Di seguito l' intervista integrale. Sacchi, 4 delle prime 7 squadre dello scorso ...