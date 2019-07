Donald Trump invia 500 soldati in Arabia |Iran | no alla guerra ma non temiamo nulla

Donald Trump ha detto di non aver gradito i cori di alcuni suoi sostenitori contro la deputata Democratica Ilhan Omar : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto oggi, parlando dallo Studio Ovale della Casa Bianca, di non aver apprezzato il fatto che ieri, durante un suo discorso, alcuni suoi sostenitori avessero fatto un coro offensivo nei confronti della

Melania Trump cambia i termini del divorzio. Ma non si separa da Donald : Melania Trump ha cambiato l’accordo di divorzio da Donald. Ma non perché abbia intenzione di lasciare il marito. Anzi, ultimamente la coppia presidenziale sembra più unita che mai: in pubblico lei si lascia prendere la mano dal Tycoon e lui la paragona a Jackie Kennedy. Come riporta l’Express, Melania col consenso di Trump avrebbe ridefinito alcune clausole del piano di divorzio, specificando certi punti lasciati troppo vaghi. ...

Sondaggi politici Usa : cresce il consenso in Donald Trump : Sondaggi politici Usa: cresce il consenso in Donald Trump Le accuse di razzismo non fermano Donald Trump. Secondo il Sondaggio quotidiano dell’istituto Rasmussen, il consenso per il presidente americano è salito al 50% con un 38% che approva fortemente il suo operato. La rilevazione è stata subito ripresa dal presidente su Twitter: “Il Sondaggio Rasmussen, uno dei più accurati nel prevedere le elezioni del 2016, ha appena ...

Usa2020. Donald Trump vola nei sondaggi : Condannato per i suoi commenti razzisti da un ramo del Congresso. Non era mai successo. Questo primato va a Donald

Donald Trump attacca dem Omar - fan in delirio : 2.22 In un comizio in Carolina del nord Donald Trump attacca la deputata dem di origine somala Ilhan Omar, una delle quattro già prese di mira con tweet razzisti. La folla di fan grida "send her back", rimandala indietro, abbracciando il suo invito alle parlamentari democratiche progressiste e di colore a tornare "nei posti corrotti e infestati dal crimine da cui sono venute". Trump sottolinea come la sua politica "è vincente" e "di molto". ...

Donald Trump esulta per impeachment fallito : 1.43 Trump esulta su twitter per la decisione della Camera che "ha appena votato a grande maggioranza per uccidere la risoluzione sull'impeachment 332-95-1", che però riguarda i tweet razzisti. "Questo forse è il progetto più ridicolo e inutile su cui abbia dovuto lavorare. L'impeachment del vostro presidente, che ha portato il più grande boom economico nella storia del nostro paese,i migliori numeri sull'occupazione, la maggiore riduzione ...

Stephen King aveva previsto l’elezione di Donald Trump 40 anni fa ne La zona morta : Nel 1979 Stephen King diede alle stampe il suo quinto romanzo, "The dead zone", in italiano tradotto con "La zona morta", da cui poi fu tratto un adattamento per il cinema e successivamente per la televisione, prevedendo senza volerlo l'avvento di Donald Trump nella vita politica, sociale e di costume americana. Fu il suo primo, vero successo. In effetti, come racconta il maestro dell'horror in questo video postato dalla pagina Facebook ...

Donald Trump ha rinunciato a inserire nel nuovo censimento la domanda sulla cittadinanza : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rinunciato a inserire nel nuovo censimento, che si terrà nel 2020, la domanda per sapere da ciascuna persona che vive negli Stati Uniti se è un cittadino statunitense oppure no. Ha fatto

Donald Trump non può bloccare utenti su Twitter/ La Corte dà ragione a 7 "hater" : Donald Trump non può bloccare a piacimento utenti su Twitter, visto che il social del presidente rappresenta un'estensione della sua attività politica

Donald Trump non può bloccare su Twitter chi lo critica - ha deciso una corte d’appello statunitense : La corte d’appello federale di New York ha stabilito che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non può bloccare le persone che lo hanno criticato su Twitter. La corte, composta da tre giudici, ha confermato la decisione di primo

Mondiale femminile - trionfo USA : i complimenti di Donald Trump : “Congratulazioni alla squadra di calcio femminile Usa per la vittoria della Coppa del mondo! Un gioco meraviglioso ed eccitante. L’America e’ orgogliosa di tutte voi!”: è questo il tweet di Donald Trump, accodandosi alle congratulazioni di Barack Obama, Joe Biden e Kamala Harris per la vittoria degli Usa al Mondiale femminile. Alla fine ha vinto la squadra che ha dimostrato di essere la più forte nell’arco di ...

I giudizi molto severi su Donald Trump dell’ambasciatore a Washington del Regno Unito : Alcuni documenti riservati, resi pubblici dal "Mail on Sunday", rivelano cosa pensa la diplomazia britannica dell'attuale governo statunitense: inetto e incompetente

Terremoto Carlifornia : Donald Trump aggiornato costantemente - si monitora 24 ore su 24 : Il presidente americano, Donald Trump, è stato aggiornato sul sisma di magnitudo 7,1 che ha colpito il Sud della California. Lo scrive su Twitter Dan Scavino, responsabile della comunicazione social della Casa Bianca. “Le squadre di lavoro – ha scritto – continueranno a monitorare 24 ore su 24 e forniranno aggiornamenti al presidente“. L'articolo Terremoto Carlifornia: Donald Trump aggiornato costantemente, si monitora 24 ...

Il 4 luglio di Donald Trump : Per il Giorno dell'Indipendenza ha organizzato a Washington DC una festa a metà tra la parata militare e il comizio politico, insieme molto criticato e partecipato