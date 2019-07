Dolunay | spoiler fine luglio | Ferit accusa Hakan dell' assassinio dei genitori di Bulut

Spoiler Dolunay prossime puntate : Demet rinchiude Nazli in una cella frigorifera : Prosegue il successo dell'apprezzata soap opera turca intitolata "Bitter sweet-ingredienti d'amore" che riesce ad attirare l'attenzione dei telespettatori. Le anticipazioni rivelano che, nelle prossime puntate di 'Dolunay', Nazli e Ferit saranno in grado di ritrovare la dovuta stabilità. I due innamorati riusciranno a superare un momento difficile nel rapporto sentimentale. I progetti dei futuri sposi per la custodia del bambino Le due persone ...

Spoiler Dolunay : Hakan fa credere a Demet di aver ucciso un uomo : Continuano gli appuntamenti in compagnia della soap opera turca, 'Bitter sweet-ingredienti d'amore', il cui titolo in originale è 'Dolunay'. Le anticipazioni rivelano che, nelle prossime puntate, Ferit proseguirà le indagini intorno alla morte di Demir e Zeynep. L'imprenditore si renderà conto di un'amara verità e scoprirà che l'auto dei genitori del piccolo Bulut (Alihan Turkdemir) è stata manomessa. L'uomo d'affari comprenderà che qualche ...

Dolunay - spoiler 22 luglio : Ferit e Nazli impegnati in una riunione di lavoro fuori città : Prosegue il successo della soap opera turca intitolata "Bitter sweet-ingredienti d'amore": le vicende dei protagonisti riescono, infatti, a coinvolgere da vicino il pubblico televisivo. Le anticipazioni dell'appuntamento numero trentuno svelano i risvolti nello stato d'animo del personaggio di Nazli, la quale non avrà intenzione di rinunciare ai propri sogni. La giovane cuoca vuole andare avanti per la propria strada La chef si dimostrerà decisa ...

Dolunay spoiler al 26 luglio : la Piran apre il nuovo ristorante - Demet denuncia Hakan : Nuovi episodi di ‘Bitter Sweet, ingredienti d’amore’ attendono i fan della soap turca nella settimana che va dal 22 luglio al 26 luglio 2019, dove le trame si svilupperanno ancora sul rapporto conflittuale tra Nazli e Ferit. La giovane cuoca, dopo essere finalmente riuscita a licenziarsi senza pagare la clausola rescissoria, si troverà a dover affrontare le difficoltà legate all'apertura del nuovo locale insieme all'amica Manami. Nazli e Ferit ...

Spoiler Dolunay al 19 luglio : Demet decisa ad interrompere la gravidanza : Gli Spoiler delle puntate della soap opera turca "Bitter Sweet-Ingredienti d'amore" in onda dal 15 al 19 luglio sottolineano che avrà inizio una guerra tra due ex complici destinate a diventare rivali. Si tratta di Asuman e Demet che si renderanno protagoniste di un acceso diverbio. La moglie di Hakan si recherà nella clinica privata del suo medico di fiducia per effettuare un'interruzione di gravidanza. La sorella di Nazli, dopo aver scoperto ...

Dolunay - spoiler al 12 luglio : la moglie di Hakan intenzionata a procedere con l'aborto : Prosegue l'appuntamento con la soap opera turca 'Bitter sweet-ingredienti d'amore' che vede la regia di Cagri Bayrak. Gli spoiler degli episodi dall'8 al 12 luglio rivelano che sarà al centro delle trame il personaggio di Bulut. Il bambino vivrà un momento di crisi e non riuscirà a ritrovare la serenità dopo la sentenza definitiva del giudice che l'ha costretto a vivere con gli zii. Il ragazzino non sarà in grado di accettare questa decisione e ...