Fonte : agi

(Di sabato 20 luglio 2019) L'applicazione per dispositivi mobili più in voga del momento è anche un incubo per la privacy. Si chiama FaceApp e chiunque si sia connesso a Internet nelle ultime quarantotto ore ne avrà almeno viste le conseguenze: migliaia didi persone che conosciamo, ma modificate in modo da far sembrare il soggetto più anziano o più giovane, con i capelli di un colore diverso o con un pizzetto originale. In questo consiste il funzionamento del servizio, che fornisce la possibilità di applicare dei filtri estremamente credibili ai selfie caricati, grazie a potenti algoritmi. Il problema è che, a differenza di molti software che hanno scopi analoghi, FaceApp lavora l'immagine in cloud, o meglio, sul server dell'azienda sviluppatrice, che è originaria di San Pietroburgo. Lanciata già due anni fa, nel 2017, FaceApp ha raggiunto la ribalta negli ultimi giorni, sfondando gli 80 milioni di ...

Agenzia_Italia : Dobbiamo preoccuparci per le nostre foto su #FaceApp? #faceappchallenge - Wolfsila1 : RT @Cesare_Baronio: 'Non dobbiamo preoccuparci di insultare gli uomini, se col rispettarli offendiamo Dio'. San Giovanni Crisostomo https… - 23PierMorra88 : @VittorioSantor Invece dobbiamo preoccuparci perché Demiral è un potenziale titolare e con chiellini sempre rotto c… -