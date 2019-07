DIRETTA MONDIALI SCHERMA 2019 Streaming video Rai | Foconi subito eliminato!

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2019/ Streaming video Rai : Minisini-Flamini - secondo argento! : DIRETTA MONDIALI NUOTO 2019 Streaming video Rai: programma e orari, oggi 20 luglio da assegnare quattro titoli tra NUOTO sincronizzato e tuffi.

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : Flamini e Minisini si avvicinano ma restano dietro alla Russia - è argento! In corso la finale del combinato : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.21 Quarta formazione, quella del Kazakistan, dodicesime due anni fa e il lotta con Brasile e BieloRussia. 12.20 Buona la routine ungherese che però non incrementa quanto la Corea e resta dunque dietro. 77.9333 staccate di 9 decimi. 12.15 Tocca ora all’Ungheria, molto vicina alla Corea nel preliminare; anche per lei ci si attende qualcosa attorno ai 77/78 punti. 12.13 Esercizio molto ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 20 luglio - Minisini-Flamini ARGENTO! Grande attesa per la piattaforma dei tuffi : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di una nuova giornata di gare nei Mondiali di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud). Andranno in scena gli ottavi di finale del torneo femminile di pallaNuoto e soprattutto, per i nostri colori, la finale del duo misto libero con Giorgio Minisini e Manila Flamini, nonché, l’atto conclusivo del combinato libero con la squadra italiana. La nostra coppia sfiderà ancora una volta la Russia nel difficile ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : Flamini e Minisini si avvicinano ma restano dietro alla Russia - è argento! A mezzogiorno la finale del combinato : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.03 Si chiude qui dunque questa prima finale, Russia – Italia – Giappone il podio! L’appuntamento è tra meno di un’ora con la finale del combinato in cui ritroveremo la squadra. 11.02 Yumi Adachi e Atshushi Abe riescono a mantenere agevolmente la medaglia, conquistando 90.4000 (27.2000, 36.0000 e 27.2000) e incrementando oltre i due punti il vantaggio sugli ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : Flamini e Minisini si avvicinano ma restano dietro alla Russia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.53 E ora ci sono proprio i rivali cinesi, poco davanti alla Spagna ieri mattina. 10.51 Quarta posizione provvisoria alle spalle degli USA per gli spagnoli, 86.3667 migliorando di un paio di decimi generali (26.0000, 34.2667 e 26.1000) 10.46 Tocca alla coppia spagnola Emma Garcia Garcia e Pau Ribes che fanno gara sulla coppia cinese. 10.44 Sulle note di “The duel drum and piano” ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 20 luglio - Minisini per una nuova magia. Verzotto/Bertocchi 13mi nel sincro 3m : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di una nuova giornata di gare nei Mondiali di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud). Andranno in scena gli ottavi di finale del torneo femminile di pallaNuoto e soprattutto, per i nostri colori, la finale del duo misto libero con Giorgio Minisini e Manila Flamini, nonché, l’atto conclusivo del combinato libero con la squadra italiana. La nostra coppia sfiderà ancora una volta la Russia nel difficile ...

LIVE Tuffi - Mondiali 2019 in DIRETTA : Bertocchi/Verzotto tredicesimi nel sincro misto 3m. Australia oro - alle 13 - 45 i 10m uomini : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.05: E’ tutto per il momento. Vi diamo appuntamento alla finale maschile dai 10m alle 13.45, dove si assegneranno le ultime medaglie di questi Mondiali per i Tuffi. Un saluto dalla redazione di OA Sport 10.02: L’Australia vince dunque la medaglia d’oro del sincro misto dai 3m a precedere il Canada e la Germania. L’Italia con Verzotto e Bertocchi chiude mestamente in ...

LIVE Tuffi - Mondiali 2019 in DIRETTA : Bertocchi/Verzotto tredicesimi dopo la terza rotazione del sincro misto 3m : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.31. Il Canada con il triplo e mezzo avanti carpiato ottiene 65.10 e sono secondi con 233.70 9.30: La coppia coreana Kim/Kim ottiene con il doppio e mezzo rovesciato carpiato 40.50. Sesto posto con 185.10 9.29: La coppia malese Puteh/Sabri ottiene con il triplo e mezzo avanti carpiato 67.89 ed è quinta con 210.09 9.28: I tedeschi Massenberg/Punzel ottengono con il triplo e mezzo avanti ...

LIVE Tuffi - Mondiali 2019 in DIRETTA : Bertocchi/Verzotto decimi dopo la seconda rotazione del sincro misto 3m : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.13: La coppia canadese Imbeau-Dulac/Abel ottiene con il doppio e mezzo ritornato carpiato 70.20 e si porta in testa con 168.60 9.12: La coppia coreana Kim/Kim con il triplo e mezzo avanti carpiato ottiene 55.80 ed è quinta con 144.60 9.11: La coppia malese Puteh/Sabri ottiene con il doppio e mezzo ritornato carpiato 54.00, totalizzando 142.20 (quinto posto) 9.10: I tedeschi Massenberg/Punzel ...

LIVE Scherma - Mondiali 2019 in DIRETTA : Foconi e Garozzo all’assalto - tris azzurro nei 16mi nella sciabola donne. Inizia il cammino delle prove a squadre : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.10: Gli altri risultati del primo turno: Qian-Lam 15-7, Gkountoura-Velasquez 15-12, Pusztai-Benitez Romero 15-12, Zagunis-Shchukla 15-9, Choi-Tamura 15-9, Vila-Georgiadou 15-14 9.09: Rossella Gregorio batte 15-10 la azera Bolshakova e si qualifica per i sedicesimi la cinese Qian 9.08: Martina Criscio batte 15-12 la bulgara Ilieva e accede ai sedicesimi di finale dove affronterà la greca ...

LIVE Tuffi - Mondiali 2019 in DIRETTA : Bertocchi/Verzotto settimi dopo la prima rotazione del sincro misto 3m : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.50: Gli Stati Uniti con un uno rovesciato carpiato ottengono 43.20 e sono terzi con 87.60 8.49: La Russia con un uno rovesciato carpiato ottiene 45.00. 94.80 per loro e primo posto provvisorio 8.49: L’Ucraina ottiene con il secondo obbligatorio 46.80 e totalizza 93.60 8.47: Chiude questa rotazione la Svezia con 44.40 (14°). Italia settima al termine della prima tornata di Tuffi. ...

LIVE Tuffi - Mondiali 2019 in DIRETTA : via al sincro misto 3m - Bertocchi/Verzotto ci provano : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.28: La prima coppia a saltare sarà quella ucraina formata da Olyferchyk/Kesar che comincerà con un ordinario indietro 8.25: Gli azzurri salteranno per undicesimi, una gara che sarà decisamente lunga viste le 18 coppie al via 8.22: Le coppie stanno facendo il loro ingresso sul piano vasca 8.20: 18 le selezioni iscritte in questa finale del sincro misto dai 3m: Ucraina, Russia, Stati Uniti, ...

LIVE Scherma - Mondiali 2019 in DIRETTA : Foconi e Garozzo all’assalto - sciabolatrici outsider. Inizia il cammino delle prove a squadre : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma odierno dei Mondiali di Scherma – La presentazione delle gare – I convocati dell’Italia ai raggi X Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta giornata di gare dei Mondiali 2019 di Scherma. Oggi sulle pedane del Syma Center di Budapest (Ungheria) verranno assegnati gli ultimi titoli individuali di questa rassegna iridata, con gli assalti per le medaglie nella ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : Manila Flamini e Giorgio Minisini si giocano la medaglia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Medagliere aggiornato Gwangju 2019 Buongiorno e ben ritrovati su OA Sport per seguire con la nostra DIRETTA LIVE la giornata conclusiva del programma di Nuoto sincronizzato allo Yeomju Gymnasyum, con le ultime due finali di questo Mondiale 2019. L’orario della prima delle due competizioni, la finale del duo misto libero, è stato spostato dalle tradizionali 11 del mattino alle 17, quindi ...