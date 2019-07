Diretta Conferenza stampa Paganese | Calabrese e Gambino parlano di futuro e stadio

Blastingnews

(Di sabato 20 luglio 2019) Con la riammissione in Serie C ormai in tasca, giorno dopo giorno si pongono le basi per ildella: con la definizione di alcuni dettagli tecnici, come la riconferma del tecnico Alessandro Erra e di alcuni calciatori più esperti dell'ultimo campionato, come per esempio il difensore Mariano Stendardo, il centrocampista Giorgio Capece e il capitano Francesco Scarpa, si comincia a progettare la nuova stagione, con un occhio sempre attento al bilancio, vero fiore all'occhiello di questa società, ma anche e soprattutto evitando lo scempio mostrato in campo nel corso del torneo appena concluso. A riprova della volontà da parte della società di costruire una formazione quanto meno competitiva, in quella che è a tutti gli effetti una sorta di B2, con squadre blasonate quali Bari, Avellino e Ternana, solo per citarne alcune, vi è senza dubbio l'accordo raggiunto con il talentuoso ...

JuventusTV : Domani alle ? 10 live la conferenza stampa di Matthijs #deLigt ?? Per seguire la diretta ?? - JuventusTV : Tra pochi minuti live ? la conferenza stampa di Matthijs #deLigt ?? Per seguire la diretta ??… - JuventusTV : ?? Alle ? 10 live la conferenza stampa di Matthijs #deLigt ?? Per seguire la diretta ?? -