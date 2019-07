Diabete | cosa mangiare? Esperto | gli “alimenti per diabetici non esistono” | la glicemia è

Cosa deve mangiare una persona con Diabete? Esperto : gli “alimenti per diabetici non esistono” - la glicemia è alta per 3 motivi : Il diabete è la malattia del nostro secolo: stiamo assistendo a una rapida diffusione di una malattia su una popolazione ben definita, in questo caso l’umanità intera. “Stiamo assistendo a un‘epidemia. I grandi numeri richiamo grandi business e su questa malattia si sono ritagliati uno spazio molto importante gli alimenti per diabetici. Peccato, però, che non esistano,” spiega il dietista Giacomo Astrua su “MedicalFacts”, ...

Diabete - “è una cosa seria e non si cura con diete o integratori”. La scienza combatte le bufale - “possono uccidere” : “Un personaggio televisivo che annuncia – ma forse sarebbe più corretto dire minaccia – di ‘cambiare per sempre la medicina’ grazie ad un evento da lui organizzato a Roma per domenica 30 giugno configura una situazione inaccettabile e intollerabile in una società civile che abbia a cuore la tutela della salute dei cittadini”. A parlare è il presidente della Società Italiana di Diabetologia (SID), il professor Francesco Purrello. Il caso è ...