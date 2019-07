Di Maio:abbiamo obiettivi,andare avanti

"Siccome questi sono momenti in cui c'è una grande discussione, io l'unica cosa che posso dirvi è che vale la penaperchédeglida raggiungere,lo dico a tutti nel governo. Andiamoper l'amore cheper questo Paese e non lasciamo che chi ci vuole buttare giù,ci riesca" L'ha detto il vicepremier Dia Trento,a un'assemblea del M5S. Intanto è stata convocata per il 25 luglio l'assemblea degli iscritti del M5S che sarà chiamata a votare sulle novità apportate all'organizzazione.(Di sabato 20 luglio 2019)