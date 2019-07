Di Maio | «Andiamo avanti» | rimpasto legato a nome della commissaria

Di Maio esclude la crisi : ?«Vediamoci oggi con Salvini e andiamo avanti» : «Escludo che possa esserci una crisi. Mi hanno sempre insegnato “male non fare, paura non avere”: dobbiamo realizzare riforme importanti». Così il vicepremier e ministro Luigi Di Maio ad...

Di Maio a Salvini : "Vediamoci e andiamo avanti" : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – "E' auspicabile che oggi ci sentiamo e ci vediamo". Lo ha detto Luigi a 'Agorà' rivolgendosi a Matteo . "Tra persone mature è meglio vedersi che parlarsi a mezzo stampa: è giusto incontrarsi oggi con Salvini, spostiamo qualche appuntamento dal calendario, ci vediamo e troviamo come sempre il punto per continuare" ha aggiunto il vicepremier. "Escludo una ...

Di Maio esclude la crisi : "Matteo - vediamoci oggi e andiamo avanti" : “Escludo che possa esserci una crisi. Mi hanno sempre insegnato, male non fare paura non avere: abbiamo da realizzare riforme importanti”. Così il vicepremier Luigi Di Maio ad Agorà Estate allontana la crisi di Governo che ieri si è a lungo sfiorata, “sono dinamiche di Governo con due forze politiche diverse”.“L’unica cosa che dico è che è meglio vedersi, è ...

Alitalia - è Atlantia il quarto partner. Di Maio : “Ma su revoca concessioni andiamo avanti” : Il consiglio di amministrazione di Ferrovie dello Stato ha scelto Atlantia come quarto partner per l'operazione Alitalia: gli altri tre saranno proprio Fsi, il ministero dell'Economia e Delta Airlines. Il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, commenta: "Sulla revoca della concessione ad Autostrade non indietreggiamo di un solo centimetro, andiamo avanti".Continua a leggere

Scontro Spadafora-Salvini - Di Maio basta polemiche - andiamo avanti : Giornata di tensione all'interno del governo sul tema delle pari opportunità. Attraverso un'intervista, il sottosegretario alle Pari Opportunità

Governo - Di Maio : “Salvini non risponde e dice di sentirsi solo sul tema dei migranti? Gli mandiamo un peluche” : “Se il ministro dell’Interno dice di sentirsi solo sul tema dei migranti, vorrà dire che se non gli possiamo neanche rispondere che ci sono strade di medio e lungo termine alternative per risolvere questo problema per sempre, gli mandiamo un peluche“. Così Luigi Di Maio, a margine della cerimonia a Roma per l’anniversario della fondazione della Polizia penitenziaria, rispondendo ai cronisti in merito alle polemiche tra Salvini e il ...

Governo - Salvini dopo il vertice con Conte e Di Maio : “Tutto bene - andiamo avanti. Su questo mai avuto dubbi” : Dura meno di due ore l’atteso vertice a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i due vicepremier Salvini e Di Maio. Al termine del vertice stretta di mano tra i leader della Lega e del M5s. E il ministro dell’Interno, intercettato al rientro a casa, afferma: “Tutto bene, il Governo va avanti. Su questo mai avuto dubbi”. L'articolo Governo, Salvini dopo il vertice con Conte e Di Maio: “Tutto ...

Salvini e Di Maio si stringono la mano. "Andiamo avanti e abbassiamo le tasse" : "Al vertice un clima positivo di chi vuole lavorare al massimo per l'Italia. Il primo obiettivo e la priorità in questo momento e' abbassare le tasse e lavoreremo per questo". Cosi' Luigi Di Maio al termine della riunione a Palazzo Chigi alla presenza del premier Conte e dei vicepremier cominciato alle 21 e terminato in nottata."Tutto bene, incontro positivo. Obiettivo comune è evitare infrazione garantendo la crescita, il diritto al ...

Governo - vertice a Palazzo Chigi con Conte. Salvini : «Andiamo avanti» - Di Maio : «Priorità abbassare le tasse» : L'atteso vertice a tre per chiarirsi e ripartire tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini è terminato dopo quasi due ore a...

Luigi Di Maio : “Non ci saranno rimpasti - andiamo avanti per combattere e non per vivacchiare” : Luigi Di Maio è intervenuto a Radio24, raccontando che ieri, durante l'incontro con Matteo Salvini, "non c'è stata nessuna discussione su ruoli e rimpasti". Quello di ieri pomeriggio "è stato un buon incontro - ha spiegato il capo politico del Movimento 5 Stelle - perché ci siamo detti che se si va avanti lo si fa per combattere e non per vivacchiare".Continua a leggere