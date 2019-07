De Rossi ha scelto con il cuore il fascino del Boca

Calciomercato Roma - l’agente di Pau Lopez : “Lo voleva il Barcellona - ha scelto i gialloRossi” : L’agente di Pau Lopez svela il retroscena prima della firma: “Mi hanno chiamato tre squadre di Premier oltre al Barcellona. Lui ha scelto la Roma”.“powered by Goal”Un lampo in un momento delicatissimo: il mercato della Roma prende quota con l’arrivo di Pau Lopez tra i pali, un trasferimento fortemente voluto dallo stesso giocatore, come riferisce l’agente dopo la firma sul contratto.Ai microfoni del ...

Pogba-Juventus - il francese ha scelto la sua pRossima destinazione : Pogba-Juventus, un affare destinato a non concretizzarsi. Le informazioni in arrivo dalla Spagna vanno tutte nella stessa direzione, e non piaceranno ai tifosi bianconeri. Il francese, ex Juve, ha scelto il Real Madrid, che ha sbaragliato la concorrenza con un’offerta monstre. Pogba-Juventus? A spuntarla è il Real Madrid OFFERTA REAL! 80 milioni di euro cash […] More

Calciomercato Juventus : de Ligt pRossimo colpo - Icardi avrebbe scelto i bianconeri : Il Calciomercato della Juventus è in fermento. Dopo la presentazione di Rabiot, si stringe il cerchio intorno a de Ligt che dovrebbe essere il prossimo colpo in entrata dei bianconeri. Paratici ha fretta di chiudere e sta cercando la chiave per scardinare le ultime resistenze dell’Ajax mentre con il giocatore è già tutto fatto da tempo. Ritorna di moda il nome di Mauro Icardi che secondo Tuttosport avrebbe già scelto i bianconeri nel caso in cui ...

Futuro De Rossi - Pedullà svela : “Ha scelto la Fiorentina” : Importanti novità per quanto concerne il Futuro di Daniele De Rossi, che dopo l’addio alla Roma ha scartato l’ipotesi estera abbracciando l’idea di continuare a giocare in Serie A. La pRossima squadra dell’ex centrocampista giallorosso potrebbe essere la Fiorentina, così come comunicato dall’esperto giornalista Alfredo Pedullà, intervenuto a Radio Bruno Toscana: “E’ la scelta migliore possibile per ...

Paulo Fonseca è il nuovo allenatore della Roma : chi è il tecnico scelto dai gialloRossi : Paulo Fonseca è il nuovo allenatore della Roma. L’allenatore 46enne ha firmato un contratto che lo legherà alla società giallorossa per i prossimi due anni, con un’opzione di rinnovo per il terzo. Il tecnico di nazionalità portoghese, nato nel 1973 in Mozambico, negli ultimi anni ha guidato lo Shakhtar Donetsk, dove ha conquistato coppa ucraina e campionato in ognuna delle tre stagioni in cui ha guidato il club. Nel 2017 ha vinto anche la ...

AS Roma : il prescelto è Fonseca - pRossima settimana firma sul contratto : Roma – E alla fine arriva Fonseca. E arriva da lontano, anzi: da lontanissimo. Per la precisione dalla città di Donec’k, sita nell’Ucraina orientale e bagnata dalle acque del fiume Kal’mius. Calcisticamente parlando è qui dove Paulo Fonseca ha costruito il suo biglietto da visita e ha cominciato a dare fisionomia alla sua filosofia di gioco. El Zorro lascia il paese che lo ha adottato, il Portogallo, nel 2016. Da qui ...