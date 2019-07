De Crescenzo | l' ultimo saluto di Napoli | migliaia a Santa Chiara | Arbore in lacrime

Addio De Crescenzo - l'ultimo saluto al professor Bellavista : tutti in fila alla camera ardente al Campidoglio : Ci sono i parenti, gli amici più stretti e anche gente comune per l'ultimo saluto allo scrittore Luciano de Crescenzo , la cui camera ardente è stata aperta questa mattina nella Sala...

Luciano De Crescenzo - in Campidoglio la camera ardente per l'ultimo saluto. FOTO : Luciano De Crescenzo, in Campidoglio la camera ardente per l'ultimo saluto. FOTO La stanza per omaggiare lo scrittore, regista, ingegnere e filosofo, è stata allestita nella sede comunale a Roma. Resterà aperta dalle 10 fino alle 20. I funerali sono previsti per sabato 20 luglio alle 10:30 nel complesso di Santa Chiara a ...