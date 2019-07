Cupido feat feat Sonya Queen & Selvaggia Roma - Dammi un Mojito video

blogo

(Di sabato 20 luglio 2019), all’anagrafe Dayniel Castillo, presenta il nuovo inedito con iluring della cantautrice e attricee della showgirl (ex 'Uomini e Donne' e 'Temptation Island')un. Il brano, pubblicato per Satellite Records, è disponibile su tutte le piattaforme digitali da, ieri, venerdì 19 luglio 2019 e su YouTube da, oggi, con ilufficiale. Il nuovo singolo dà un seguito alla fortunata “Que te enamores” dello scorso 14 maggio, unica cover in lingua spagnola della hit “Per un Milione” dei Boomdabash pubblicata per Universal Music Italia, con la qualeha raggiunto i 135mila stream su Spotify e 90mila views su YouTube. Temptation Island,: anello di fidanzamento per il giorno di Nataleun...

