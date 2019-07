Crosetti a Trezeguet | oggi in Italia chi guadagna duemila euro al mese è quasi ricco | sai?

ilnapolista

(Di sabato 20 luglio 2019) Mauriziosu Repubblica scrive il suo commento sulle parole dipronunciate contro l’agente che l’altra sera ha commesso l’errore di fermarlo per verificare il suo tasso alcolemico. Il commento che tutti avremmo fatto o almeno pensato leggendo quel “Siete degli sfigati, dei poveracci, nonte neancheal”. Che poi di questi tempi valli a buttare 2 milaalinsiste giustamentericorda la distanza tra vita vera e quella dei divi, dei personaggi famosi che misurano tutto in termini di denaro Sei sfigato se non sei, sei un pezzente se alla fine delmetti insieme una cifra che al campione non serve neppure per le mance La distanza tra i calciatori e la vita vera Quello che colpisce, secondo il giornalista, è che l’offesa sia stata rivolta a un pubblico ufficiale che in quel momento ...

