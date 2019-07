Critiche feroci su De Ligt | in Olanda lo accusano ma lui replica | “non capisco perché…”

Fonte : sportfair

(Di sabato 20 luglio 2019) Il difensore olandese è stato attaccato duramente per aver scelto la Juventus e non il Barcellona, rimasto sulle sue tracce fino all’affondo bianconero Piovonoinsu Matthjis De, neo acquisto della Juventus. I media olandese infatti si sono scagliati contro l’ex Ajax per aver scelto di trasferirsi in Italia e non al Barcellona, altro club sulle sue tracce fino all’affondo della società campione d’Italia. Nicolò Campo/LaPresse Queste le sue parole al De Telegraaf: “lein? Non le. Volevano che andassi al Barcellona ma la Juve mi ha convinto crede tanto in me. E’ stata una scelta concordata con Raiola, il miglior procuratore al mondo. Learriveranno sempre: inpensano che sia strano non scegliere il Barcellona e preferire la Juve. Decido io: mi sorprendono certi ‘dubbi’. La ...

AAjovalasit : @Giusepp42317198 Tutto tolto, non c'erano offese intenzionali. Palermo pure è oggetto di feroci critiche, vieni a p… - mmg070806121 : @tcarapezza Oggi ero sugli affari inutili e fino andato a ritroso. Ogni possibile acquisto del Milan, da parte dei… - genabr : RT @tifoso_perfetto: @pisto_gol Come sempre tutto quello che compra la juve viene pompato in maniera estrema. Codi come non ho visto critic… -