Cristiano De André fa pace con la figlia Fabrizia e tende la mano a Francesca | «Ti

Cristiano De André fa pace con la figlia Fabrizia e tende la mano a Francesca : "Deponiamo le armi" : Cristiano De André ha teso una mano ai suoi figli. Il cantautore ha invitato nella sua casa in Sardegna Alice e Fabrizia. Ha anche avuto modo di coccolare il nipotino Riccardo, figlio di Fabrizia. Ad agosto rivedrà Filippo. Intanto, rivolge un appello a Francesca De André: "La aspetto per deporre le armi".

Fabrizia De André attacca Cristiano Malgioglio : "Deve scusarsi per le parole dette a Francesca" : Fabrizia De André attacca Cristiano Malgioglio, a quasi un mese dall'ultima puntata del Gf: "Non mi è piaciuto quello che ha detto a Francesca. Poi, quando io e mia sorella ci siamo abbracciate nel corso della finale del Grande Fratello, ho trovato di pessimo gusto la sua frase 'chiamate un neurologo'". Per Fabrizia De André, il cantante deve scusarsi con Francesca per una serie di affermazioni, soprattutto quelle nell'ultima puntata: "Non mi ...

Cristiano De André spara un petardo a Salvini : 'Capisce solo la la la' : Politicamente corretto Cristiano De André forse lo è anche meno di suo padre. Tant’è che di fronte alle domande circa il ventilato entusiasmo di Matteo Salvini per le canzoni di suo padre risponde usando la mazza ferrata: “Credo si sia fermato al ritornello e non l’abbia capito". Pochi possono dire di conoscere davvero Cristiano De André, che dal padre ha ereditato la grandezza ma anche gli spigoli di un carattere mai domo, mai completamente ...

PFM e Cristiano De André insieme sul palco per la prima volta : La PFM Premiata Forneria Marconi e Cristiano De André per la prima volta insieme in un concerto dedicato a Fabrizio De André. Si terrà infatti il 29 luglio nella cornice dell'Arena di Verona "PFM Premiata Forneria Marconi - Cristiano De André cantano Fabrizio", appuntamento che li vedrà alternarsi sul palco con le loro rispettive performance nel ricordo di Faber. Entrambi più volte hanno riarrangiato la poesia del cantautore genovese, dandole ...

Cristiano De Andrè : “Salvini fan di mio padre? Si è fermato a ‘Il Pescatore’ e al ‘la la la la la la” : “Matteo Salvini dice di essere un grande fan di mio padre? Io credo si sia fermato a ‘Il Pescatore’, non capendo che il ‘Pescatore’ era Gesù Cristo, viene da una novella ecclesiastica. Forse non lo ha assimilato ed è rimasto al ’la la la la la la la”. A dirlo è Cristiano De André rispondendo alle domande di chi, al termine della presentazione a Milano del concerto suo e della Pfm in programma per il prossimo 29 luglio, gli chiedeva cosa ne ...

Ballata per Genova - Rai 1/ Ospiti e diretta : Cristiano De Andrè con 'Creuza de Ma' : Ballata per Genova, spettacolo e solidarietà con Amadeus e Antonella Clerici: da Gino Paoli a Raf e Umberto Tozzi tra gli Ospiti.

Grande Fratello 16 - nuova lite tra Cristiano Malgioglio e Francesca De Andrè : "Fuori dalla casa non sei amata" (video) : E' ancora scontro tra Cristiano Malgioglio e Francesca De Andrè. Nel corso della semifinale del 'Grande Fratello 16', l'opinionista ha avuto modo di chiarirsi duramente con la gieffina a cui, in settimana, ha riservato una serie di post su Instagram non proprio lusinghieri.