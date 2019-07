CorSport | cento milioni di tesoretto delle cessioni per trattare Pépé e Lozano

ilnapolista

(Di sabato 20 luglio 2019) Ottantapiù o meno certi che potrebbero arrivare a superare quota 100 con ledi Verdi e Hysaj. È questo ilsu cui può contare il Napoli per procedere spedito nella trattativa con il Lilla pere con il Psv per. I conti sono semplici da fare, scrive il Corriere dello Sport. Vinicius è stato venduto al Benfica per 17, Rog al Cagliari per circa 18, Inglese al Parma per 22, Albiol al Villareal per 4, Verdi sembra proiettato verso il Torino per non meno di 21, Diawara venduto per 21. Hysaj in ballo con la Roma. È un bel gruzzolo, non c’è che dire. “Un gioco d’incastri che tra cartellini e ingaggi risparmiati offrirà al Napoli la possibilità di presentarsi ai tavolitrattative che contano con maggiore forza e convinzione”. E i tavoli che contano, in questo momento, oltre a quello madrileno per James Rodriguez, sono il ...

