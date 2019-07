Corridori a fine gara mangiano barrette energetiche date dall’organizzazione | vomitano e

baritalianews

In Cina, a Qingyuan, si è tenuta una maratona a cui hanno partecipato centinaio di atleti. Acorsa , man mano che arrivavano al traguardo l'organizzazione passava loro un kit che conteneva diverse cose tra cui dellealla frutta che riportavano sulla confezione la scritta "idratazione extra". I, pensando si trattasse di, le hanno mangiate ma in realtà quello che stava distribuendo l'organizzazione erano delle saponette al profumo di frutta. Al primo morso certamente hanno capito che non si trattava dima molti di loro sono stati malissimo perchè qualche boccone lo avevano mandato giù. In tanti hanno accusato vomito e anche spasmi muscolari.

