Coppia di genitori cerca baby sitter e offre 4500 | 00 al mese ma nessuno accetta perché

Fonte : baritalianews

(Di sabato 20 luglio 2019) Unadiè disperataè alla ridi unaper i due figli. La proposta dello stipendio è decisamente allettante , 4.500,00 euro almarisponde e la motivazione è reale: in quella casa ci sono i fantasmi e, in quella zona, tutti lo sanno. Laha scritto così: “Siamo una famiglia amichevole di quattro persone, con due bambini di 7 e 5 anni e viviamo in un adorabile, ampio e storico edificio in un punto remoto di un paesino con viste spettacolari. Cerchiamo una ragazza/donna eccezionale che possa fare da domestica e daper i nostri bambini”. La vicenda è accaduta in Scozia, nella regione delle Mairches e se ne sono occupati in tanti, anche le maggiori testate giornalistiche quali il Sun e il Telegraph. Laha voluto ancora spiegare: “Abbiamo vissuto qui per quasi dieci anni, ci avevano avvertito quando ...

LegaSalvini : Secondo quanto scrive #LaVerità a #Bibbiano la bambina fu tolta ai genitori naturali e affidata a una coppia lesbic… - Stegosauro : RT @Mr_Ozymandias: Il calvario di una coppia di genitori che scelgono la via dell'homeschooling ma si vedono sospesa la responsabilità geni… - maxsal51 : RT @Mr_Ozymandias: Il calvario di una coppia di genitori che scelgono la via dell'homeschooling ma si vedono sospesa la responsabilità geni… -