(Di sabato 20 luglio 2019) Un uomo di 42 anni lavorava come addetto alladei giornali a Lueneburg, in Germania. Un giorno, quando hato i giornali ad un uomo di 51 anni, quest’ultimo si è lamentato perché, a suo dire, laavveniva spesso ine lo ha accusato dire anche il pomeriggio invece della mattina. L’uomo delle consegne non ha accettato tali critiche e ha avuto unaviolentissima. I due hanno iniziato a litigare e poi l’uomo delle consegne ha preso un coltello e ha cominciato a ferirlo. I due hanno lottato fino a che il 51enne è morto per le gravissime ferite che gli erano state inferte. L’uomo è stato arrestato. L'articoloilin, e ha unaproda Baritalia News.

