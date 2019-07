Con De Ligt il valore della rosa della Juve supera il miliardo

Juventus - Sarri in Conferenza : prime indicazioni su De Ligt e sulla posizione di Ronaldo : “Dobbiamo lavorare per trovare un’identità di gioco, vogliamo diventare una squadra con una forte caratterizzazione. Poi cercheremo di far sì che questa identità ci porti a vincere“. Queste le parole, in conferenza stampa da Singapore, del neo allenatore della Juventus Maurizio Sarri. “De Ligt? Finora non si è ancora allenato con i compagni ma farà sicuramente uno spezzone di partita. Siamo indietro rispetto al ...

Juventus : seCondo Virgilio l'acquisto di De Ligt potrebbe portare alla cessione di Bonucci : La Juventus, dopo l'ufficializzazione di De Ligt, è pronta a cedere qualche suo giocatore, considerando che attualmente la rosa bianconera è formata da 27 calciatori e la lista Champions League permette di registrare 23 giocatori. Sono tanti i giocatori che potrebbero lasciare Torino: si va da Joao Cancelo, fino ad arrivare ai centrocampisti Khedira e Matuidi mentre nel settore avanzato chi rischia maggiormente la cessione sono Higuain e ...

De Ligt : “Voglio vincere tutto coi bianConeri” : "Partecipiamo a diverse competizioni e vogliamo vincerle tutte". Lo ha detto Mattijs De Ligt, il difensore olandese, nuovo acquisto della Juventus, nella conferenza stampa di presentazione all'Allianz Stadium di Torino. De Ligt, diciannovenne ex capitano dell'Ajax, è stato acquistato per la cifra record di 75 milioni di euro. Vestirà la maglia numero 4. Parlando del primo contatto telefonico con il suo nuovo allenatore, Maurizio Sarri, ha ...

VIDEO – Forti dichiarazioni di De Ligt in Conferenza : Il profilo Twitter di Espoerte Interativo pubblica il VIDEO in cui De Ligt, neo acquisto juventino, annuncia di voler vincere tutto con la Juventus. conferenza De Ligt – L’olandese dichiara pubblicamente la sua volontà di voler vincere tutto con la Juventus "Queremos vencer tudo." Olha só o que De Ligt falou sobre conquistar a @ChampionsLeague com a @juventusfc! Será que vem essa temporada? ...

Presentazione de Ligt - la Conferenza stampa : “felice di essere qui - Sarri e Ronaldo importanti per la mia scelta” : E’ arrivato il giorno importante della Presentazione del difensore de Ligt come nuovo calciatore della Juventus. I bianconeri sono stati protagonisti fino al momento di un mercato stellare, sono in arrivo altri importanti colpi ma nel frattempo la squadra può considerarsi ancora più competitiva. La Juventus ha piazzato un colpo da novanta con l’arrivo del miglior prospetto in assoluto ma de Ligt ha dimostrato di essere pronto ...

Presentazione de Ligt live : la Conferenza stampa in diretta a partire dalle 10 : E’ arrivato il giorno importante della Presentazione del difensore de Ligt come nuovo calciatore della Juventus. I bianconeri sono stati protagonisti fino al momento di un mercato stellare, sono in arrivo altri importanti colpi ma nel frattempo la squadra può considerarsi ancora più competitiva. La Juventus ha piazzato un colpo da novanta con l’arrivo del miglior prospetto in assoluto ma de Ligt ha dimostrato di essere pronto ...

De Ligt Conferenza stampa Juventus/ Diretta streaming video e tv - presentazione live : De Ligt conferenza stampa Juventus, Diretta streaming video e tv: la presentazione del difensore olandese, nuovo colpo per la squadra bianconera.

Juventus - tre giocatori in dubbio per la tournée asiatica : domani la Conferenza di de Ligt : Il capitano della Juventus Giorgio Chiellini rischia di saltare la tournée pre-stagionale in Asia a causa di un piccolo problema al polpaccio sinistro accusato in allenamento. Il neo tecnico Maurizio Sarri – secondo Sky – deciderà nelle prossime ore se portare il difensore dall’altra parte del mondo o se lasciarlo a Torino per recuperare. In dubbio anche le presenze di Aaron Ramsey e Duglas Costa. Intanto domani è ...

Juventus - primo allenamento da bianConero per de Ligt - Chiellini in dubbio per la tournée : Questa mattina la Juventus ha proseguito la preparazione estiva. I ragazzi di Maurizio Sarri hanno lavorato intensamente e in campo con i nuovi compagni c'era anche Matthijs de Ligt. Il difensore olandese è ufficialmente un giocatore della Juve e adesso è al servizio di Maurizio Sarri. I Campioni d'Italia, oggi, hanno svolto una sola seduta di allenamento e questo pomeriggio godranno di un po' di riposo anche perché domani nel primo pomeriggio ...

Juventus - De Ligt già nel cuore dei tifosi : sui social spunta lo scatto da bambino Con la maglia bianConera [FOTO] : Matthijs De Ligt ha già conquistato il cuore dei tifosi della Juventus: il difensore ex Ajax ha postato una foto su Instagram con la maglia bianconera indossata già da bambino Fin da bambino ha avuto i migliori difensori italiani come miti e una predilezione per la Juventus. Matthijs De Ligt, nuovo difensore della Juventus pagato la bellezza di 85 milioni, lo ha ammesso con sincerità e non è la solita frase che tutti dicono una volta ...

Juventus - De Ligt : “Perché ho scelto i bianConeri? Vi svelo il motivo” : Da questa mattina è ufficialmente un nuovo calciatore della Juventus. Dopo le visite mediche di ieri, oggi Matthijs de Ligt è diventato a tutti gli effetti un giocatore bianconero. Ai microfoni di Ajax Tv, il difensore olandese ha salutato la sua ex squadra spiegando anche i motivi per cui ha scelto la squadra italiana. Ecco le sue parole. “Ho giocato per 10 anni nel settore giovanile e tre in prima squadra ma sfortunatamente ...

Juventus - le prime parole di De Ligt dopo il passaggio in bianConero : “vi dico perché ho scelto questo club” : dopo l’ufficialità del suo trasferimento alla Juventus, il difensore olandese ha parlato dei motivi che lo hanno spinto a scegliere i bianconeri Matthijs de Ligt è ufficialmente un giocatore della Juventus, il difensore olandese è stato annunciato questa mattina dal club bianconero con un comunicato apparso sul proprio sito. Nicolò Campo/LaPresse Subito dopo sono arrivate le prime parole del classe ’99 ai microfoni di Ajax TV, ...

Juventus - la formazione tipo Con Rabiot - Ramsey e De Ligt : dovrebbero essere titolari : La Juventus è la regina incontrastata di questo calciomercato estivo. I bianconeri infatti a metà luglio hanno già messo a segno dei colpi fondamentali per rinforzare la propria formazione, quest'anno affidata a Maurizio Sarri, che ha preso il posto di Allegri. Non solo il ritorno di Gigi Buffon e gli ingaggi a parametro zero di Rabiot e Ramsey. La Juve ha chiuso ufficialmente anche l'affare De Ligt, giovane difensore olandese ma già capace di ...

Juventus - ufficiale l’acquisto di Matthijs De Ligt : i dettagli dell’operazione nel comunicato dei bianConeri : Matthijs De Ligt è un nuovo calciatore della Juventus: il giocatore ha firmato un contratto quinquennale. L’acquisto è stato ufficializzato dai bianconeri e dall’Ajax tramite un comunicato ufficiale Finalmente è arrivata l’ufficialità: Matthijs De Ligt è un nuovo calciatore della Juventus. Il difensore olandese, dopo le visite mediche di rito, ha posto la sua firma sul contratto che lo legherà ai Campioni d’Italia ...