Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 20 luglio 2019) Ilha presentato leper la prossima stagione. Ecco le maglie Mizuno per la stagione 2019/20!bianca come da tradizione! Sono state svelate in antequesta sera durante la presentazione in Piazza Pierobon, tra qualche settimana sarà possibile acquistarle anche on-line nel CittaStore!L'articololebianca FOTO CalcioWeb.

CalcioWeb : #Cittadella, presentate le nuove divise: prima maglia granata, seconda gialla, terza bianca [FOTO] -