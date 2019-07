“Chiuso per Mondiali” | 20 luglio Le mie vigilie | fra Mary Poppins e Bugs Bunny I

Fonte : oasport

(Di sabato 20 luglio 2019) LA MIA VIGILIA: NAIL ART ENon è facile per un atleta gestire i giorni che precedono un grande appuntamento. Sempre alla ricerca delle migliori sensazioni, del tempo in allenamento che confermi lo stato di forma, attenti a non stancarsi e a rimanere concentrati ma senza farsi sopraffare dalla tensione. Sono sempre stata riconoscibile dalle unghie lunghe e curatissime. Ormai è quasi normale vedere mani super colorate, con disegni o bandiere, ma prima era un segno distintivo di pochissime atlete. Le nail spa non erano così famose e comunque per me laccare le unghie era un vero e proprio rito pre gara. Azzurro Italia o semplici con il “french” e soprattutto “home made”. Passavo in genere cosí la sera prima della competizione, a mettere lo smalto e a preparare la borsa nei minimi dettagli. Essere sicura di avere tutto con me era fondamentale: cuffie, ...

Corriere : «Chiuso per tramonto», l’avviso del libraio romantico - amnestyitalia : Nel 2006 #AndreaCamilleri incise con @BeppeFiorello lo spot radio per la campagna 'Invisibili' sulla protezione dei… - Sport_Mediaset : Dalla Spagna: 'L'#Inter ha chiuso per #Lukaku, affare da 80 milioni'. Secondo #As raggiunta l'intesa con il Manches… -