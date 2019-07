Chirurgia endoscopica dell’orecchio | l’Ospedale San Paolo di Napoli fa scuola a medici di

Chirurgia - Torino : asportati 2 calcoli dalle ghiandole salivari in via endoscopica senza tagli o cicatrice : Per la prima volta asportati ad una paziente due calcoli dalle ghiandole salivari sottomandibolari in via endoscopica senza alcun tipo di taglio o cicatrice con il nuovissimo e sperimentale robot chirurgo Flexrobotic, presso l’Orotinolaringoiatria universitaria dell’ospedale Molinette della Città della Salute di Torino (diretta dal professor Roberto Albera). Questo robot chirurgo, acquistato grazie al Progetto di Eccellenza del ...