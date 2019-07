Chiara Ferragni : in ansia per la sparizione di 'mi piace' da Instagram chiede aiuto ai fan : La decisione dei proprietari di Instagram di testare una nuova funzione della popolare app, sembra aver gettato nel più totale sconforto chi lavora grazie ai "like" che riceve. Chiara Ferragni, ad esempio, ha pubblicato un paio di Stories per chiedere ai suoi tantissimi fan cosa sta succedendo, e soprattutto perché non è più visibile il numero di "mi piace" che ottengono i suoi post. La Ferragni preoccupata per l'aggiornamento di IG Cosa faranno ...

Chiara Ferragni preoccupata per la scomparsa dei like sulle foto di Instagram : Chiara Ferragni appare preoccupata su Instagram dopo che in molti le hanno segnalato che non riuscivano più a mettere like alle foto che postava sui social. Immediata la reazione della fashion blogger ed influencer più famosa d'Italia, la quale è prontamente corsa ai ripari e ha cercato di capire cosa stesse succedendo, complice anche il nuovo aggiornamento di Instagram che sta testando anche da noi in Italia l'eliminazione della visualizzazione ...

Chiara Ferragni farà il giudice a Making the cute lo show di moda : A sorpresa Chiara Ferragni sui social fa sapere: “Sono così onorata di essere uno dei giudici di Making the Cut di Amazon Prime Video presentato da Heidi Klum e Tim Gunn. Non vedo l’ora che possiate vedere nel 2020 questa competizione di moda dove troverò il miglior nuovo designer. Questo è lo show che stiamo girando a Tokyo e sono così felice di lavorare nel mio primo show americano in un ruolo così importante” scrive la Ferragni su Instagram ...

