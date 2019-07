Caso Orlandi | trovate migliaia di ossa nelle botole del Cimitero Teutonico

Caso Orlandi - nel Cimitero Teutonico di Roma «trovate migliaia di ossa» : Gli ossari rinvenuti all’interno del camposanto in Vaticano contengono, secondo gli esperti, i resti di decine di persone, che saranno analizzati da sabato 27: si allungano i tempi per scoprire se la quindicenne sparita nel 1983 sia stata sepolta lì

Caso Orlandi - ispezionati gli ossari. Il Vaticano : disponibili a collaborare con la famiglia : Le operazioni questa mattina nel Cimitero Teutonico: ritrovate migliaia di ossa. La legale Sgrò: «Chiederemo la documentazione per capire come sono finite lì». Gisotti: il 27 luglio le perizie per completare l’analisi morfologica sui resti. La sorella di Emanuela: «Aspettiamo i risultati»

Caso Emanuela Orlandi - aperti gli ossari del cimitero Teutonico : trovate migliaia di ossa : Continua, in Vaticano, la ricerca dei resti di Emanuela Orlandi, la ragazza scomparsa in circostanze tutt'ora misteriose il 22 giugno 1983, all'età di 15 anni. Come ha reso noto Alessandro Gisotti, portavoce della Santa Sede, nel pomeriggio di oggi, sabato 20 aprile, si sono concluse, dopo 6 ore, le incombenze istruttorie che hanno portato all'apertura degli ossari del cimitero Teutonico. Lo scorso 11 luglio, le tombe di due principesse tedesche ...

Caso Orlandi : "Trovate migliaia di ossa". Proseguono le indagini : Francesco Boezi Questa mattina hanno avuto inizio i rilevamenti sugli ossari rinvenuti nel cimitero teutonico, ma non è ancora emerso nulla di concreto Le indagini sul Caso di Emanuela Orlandi sono tutto fuorché terminate. La novità più rilevante è questa: negli ossari, che erano stati rinvenuti al Cimitero teutonico, sono state rintracciate "migliaia di ossa". Oggi erano previsti i primi rilevi sugli ossari rinvenuti nel Cimitero ...

Caso Orlandi - al via l’analisi dei resti trovati nel Cimitero Teutonico a Roma|Le foto : Le operazioni di identificazione si stanno svolgendo nello stesso camposanto vaticano: a condurle il professor Arcudi e il suo staff «secondo protocolli internazionali», come spiega la Santa Sede

Caso Orlandi - le tombe vuote sono un nuovo mistero. Cosa c’è sotto? : Quando è stato annunciata la decisione di aprire due tombe all’interno del Cimitero Teutonico per verificare se vi fossero i resti di Emanuela Orlandi, forse più di uno avrà pensato: se il Vaticano ha deciso questo vuol dire che non troveranno niente. Ed effettivamente, niente è stato trovato. Non solo per quanto riguarda i resti della figlia di un commesso della Prefettura della Casa Pontificia scomparsa nel nulla all’età di 15 anni nel 1983. ...

Caso Orlandi - trovate ossa in una botola del Cimitero Teutonico. Saranno esaminate : Caso Orlandi, dopo l'apertura delle due tombe al Cimitero Teutonico, trovate vuote, il Vaticano ha svolto «accertamenti sia di carattere documentale che di carattere logistico» per...

Caso Orlandi - dopo la scoperta delle tombe vuote delle principesse il 20 luglio saranno aperti gli ossari : Al mistero di Emanuela Orlandi si aggiunge ora il giallo delle principesse. I loro resti, infatti, avrebbero dovuto essere sepolti nelle due tombe aperte, l’11 luglio 2019, nel Cimitero Teutonico all’interno del Vaticano. Proprio lì dove la famiglia Orlandi sospettava, stando ad alcune segnalazioni, che fosse sepolta anche la ragazza scomparsa all’età di 15 anni nel 1983. Ma nei due loculi non è stato trovato alcun resto umano. Ora il Vaticano ...