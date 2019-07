Capì che la spinta popolare era un veleno per i giudici | Luciano Violante

As : Guardiola ha deciso che saranno i calciatori a scegliere il proprio capitano : Poche dichiarazioni di Pep Guardiola riportate da As fanno però capire che non sono tutte rose in casa City. La squadra necessita di un difensore centrale, ma, come ha detto il tecnico,non si sa se si troverà la figura giusta e se la società sarà disposta a investire. Frecciatina invece per la sua ex squadra alla domanda su come giudica Harry Maguire, centrale di Leicester, che è tra gli obiettivi della City “So che ad alcuni club come il ...

Critiche feroci su De Ligt - in Olanda lo accusano ma lui replica : “non capisco perché…” : Il difensore olandese è stato attaccato duramente per aver scelto la Juventus e non il Barcellona, rimasto sulle sue tracce fino all’affondo bianconero Piovono Critiche in Olanda su Matthjis De Ligt, neo acquisto della Juventus. I media olandese infatti si sono scagliati contro l’ex Ajax per aver scelto di trasferirsi in Italia e non al Barcellona, altro club sulle sue tracce fino all’affondo della società campione ...

Giornalista sta leggendo in diretta una notizia di un incidente automobilistico - capisce che uno dei morti è il marito - cosa succede : Una Giornalista, Supreet Kaur, stava leggendo in diretta le notizie per la rete indiana IBC24. Mentre era intenta a dare una notizia di un incidente automobilistico appena avvenuto che era stato particolarmente grave con morti e feriti, ha capito che una delle persone morte era suo marito. La donna è riuscita a leggere fino in fondo la notizia senza che i telespettatori da casa potessero minimamente intuire che c’era qualcosa che non ...

Turiste scandinave decapitate : 3 condanne a morte/ Marocco - anche un ergastolo : Turiste scandinave uccise e decapitate in Marocco: tre condanne a morte e un ergastolo. La sentenza oggi, un imputato ha chiesto perdono a Dio.

Decreto sicurezza bis - via libera all’arresto immediato del capitano che resiste a navi da guerra : Le commissioni Affari costituzionali e Giustizia alla Camera hanno approvato l'emendamento al Decreto sicurezza bis che prevede l'arresto immediato per il comandante che pone resistenza o violenza a navi da guerra. Ratificata anche la modifica che inasprisce le multe per le navi che violano il diritto di ingresso in acque territoriali, che potrà ora arrivare fino a 1 milione di euro. È arrivato l'ok anche per l'emendamento del M5S in materia di ...

"Bisogna capire chi è che non la vuole l'Autonomia" - dice Barbara Lezzi : Roberto Fico e Elisabetta Casellati tornano ad incontrarsi sull'Autonomia differenziata e sul percorso parlamentare della riforma. Uno dei nodi centrali che gli alleati di governo devono ancora sciogliere. La Lega avverte: "Senza Autonomia non c'è il governo". E i 5 stelle replicano: "Se invece di andare avanti torniamo indietro, c'è qualcun altro che non la vuole". Il dossier sarà al centro del nuovo vertice a Palazzo Chigi che ...

Un posto al sole anticipazioni : OTELLO e TERESA - lui capisce che ormai… : Andando in onda ogni giorno, i personaggi delle soap opera diventano per il pubblico come “amici di famiglia” e quindi ogni volta che uno di loro esce di scena è sempre come vivere un piccolo trauma. Ne sanno qualcosa i fan di Un posto al sole, soprattutto quelli storici, che da ormai da un bel po’ hanno dovuto rinunciare a una delle figure più amate della trasmissione: quella di TERESA Diacono, madre di Silvia (Luisa Amatucci) ...

Una Vita - anticipazioni : SILVIA capisce che ARTURO sta per diventare cieco e… : Fino a quando a Una Vita ARTURO Valverde (Manuel Regueiro) nasconderà a SILVIA Reyes (Elia Galera) che sta per diventare cieco? Per avere la risposta, i fan della telenovela dovranno fare attenzione a quello che succederà quando l’ex spia verrà sequestrata da Blasco (Manel Sans), un suo vecchio nemico… Una Vita, anticipazioni: Esteban libera SILVIA dalle grinfie di Blasco Dando uno sguardo alle anticipazioni sulle prossime puntate ...

Sbarco sulla Luna - Umberto Guidoni : “grande impresa - ci torneremo per capire la Terra. E che suggestione Marte ed Encelado…” : “La Luna e’ un vero museo naturalistico e, quando metteremo di nuovo piede sulla sua superficie, potra’ darci preziose informazioni sulle condizioni della Terra miliardi di anni fa“. Lo spiega a Blog Italia di AGI l’astronauta Umberto Guidoni in vista del 50esimo anniversario del primo Sbarco dell’uomo sulla Luna, il 20 luglio 1969. “Ben prima di esser visitata dagli astronauti, la Luna ci ha ...

Calciomercato - De Rossi ha deciso il suo futuro : l’ex capitano della Roma giocherà nel Boca Juniors [DETTAGLI] : Sono passati 51 giorni da quel 26 maggio in cui Daniele De Rossi ha calcato per l’ultima volta il prato dello Stadio Olimpico con la maglia della Roma. Il centrocampista pare aver deciso il suo futuro. Sarà ancora in campo, ma non in Italia. La sua pRossima destinazione è il Sudamerica, più precisamente l’Argentina. Secondo quanto riporta Sky Sport, De Rossi firmerà con il Boca Juniors, convinto dalle parole del suo ex compagno ...

Una vita - anticipazioni al 27 luglio : Agustina capirà che Arturo nasconde la sua cecità : Nelle prossime puntate di Una vita, nella telenovela spagnola firmata da Aurora Guerra ci saranno nuove sorprese per i telespettatori. Nel corso della settimana dal 22 al 27 luglio, Arturo deciderà di operarsi alla cataratta, ma il medico gli dirà che questo sarà possibile solo quando avrà perso del tutto la vista. Questa informazione porterà il Colonnello a continuare a nascondere a Silvia il suo stato di salute....Continua a leggere

Dario Franceschini - l'uomo dell'intrigo Pd-M5s : ora si capisce perché Lega e Matteo Salvini... : In un governo dove la tensione è alle stelle da mesi, gli echi che arrivano dalla Russia con l'inchiesta di Buzzfeed e il tavolo dei sindacati convocati al Viminale da Matteo Salvini altro non fanno che rendere sempre più irrespirabile il clima. E più a rischio il futuro del governo che ha ormai sol

Tutto ciò che non si racconta cade nell’oblio. E ci sono tre indizi per capirlo : Il mio primo romanzo, L’ombra del passato, rimase sospeso in attesa di una seconda stagione (oggi va di moda). Ebbene è arrivata. Il ritorno di Nick, narro ergo sum, edito da FalVision Editore di Bari, è un romanzo breve che spazia tra Svizzera e Puglia, raccontando le vicissitudini di una squadra di scorta al servizio del Paese. Ma l’intento del libro è quello di stimolare la ricerca della Bellezza sempre e ovunque, fatto che vien facile ...

Giancarlo Padovan : 'Fatico molto a capire perché la Juve dovrebbe privarsi di Cancelo' : La Juventus in questa sessione di mercato sta cercando di rendere la rosa più competitiva anche per l'Europa, con acquisti mirati come Aaron Ramsey, Adrien Rabiot e presto si dovrebbe concludere per De Ligt. In questo lavoro di restyling, molti addetti ai lavori non condividono la scelta di vendere Joao Cancelo. Tra questi anche Giancarlo Padovan, che nel suo editoriale per calciomercato.com ha fatto il punto sui motivi che dovrebbero spingere ...